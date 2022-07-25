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Новости
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Сбер снижает ставку по базовым ипотечным программам до 9,9%

Дата публикации: 25 июл 2022
Сбер снижает ставку по базовым ипотечным программам до 9,9%

С 25 июля Сбер снижает ставки по рыночным ипотечным программам на 0,6 п. п. Теперь в рамках базовых программ минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет 9,9% годовых. Изменения не затрагивают ставки по льготной ипотеке.

«22 июля ЦБ принял решение об очередном снижении ключевой ставки, и Сбер оперативно анонсировал снижение процентных ставок по базовым ипотечным продуктам с 26 июля. Понимая значимость этого шага для клиентов, мы решили максимально ускориться и снижаем ставки уже с 25 июля. Благодаря этому ипотечное кредитование становится еще более доступным, и россияне могут успешно решать свои жилищные вопросы. Сбер планомерно улучшает условия по продуктам и продолжает активно наращивать темпы ипотечного кредитования. По данным аналитиков сервиса Домклик, с начала этого года мы выдали 366 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 1,1 трлн рублей».

Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12% №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Клиенты Домклик могут сэкономить деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой 0,3% или 0,5% на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки зависит от застройщика.

Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик. #ИпотекаВернулась

#ИпотекаВернулась: всё о программах со сниженными ставками
Новости
Изменение условий программ ипотечного кредитования
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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