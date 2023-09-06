Клиенты Сбера получат в подарок устройства умного дома при оформлении ипотеки с сервисами Домклик
Клиенты Сбера, которые оформят ипотеку на покупку квартиры на вторичном рынке с 6 сентября по 31 октября, получат в подарок умные устройства Sber. Акция действует в Москве при использовании онлайн-сервисов Домклик — «Регистрация и расчёты» и «Договор-купли продажи».
Мы стремимся упростить процесс покупки и обустройства жилья для наших клиентов и привнести инновации в их жизнь. Наша акция поможет сделать ипотечную сделку проще и быстрее за счёт умных онлайн-сервисов Домклик, а жизнь клиентов — уютнее с подарочными комплектами умных устройств.
В подарочный комплект умных устройств Sber входят хаб, лампа, датчик движения и колонка SberBoom Mini или светодиодная лента, лампа, розетка и колонка SberBoom.
Современные технологии позволяют каждому человеку жить комфортно и безопасно. С нашей новой линейкой устройств легко начать знакомство с умным домом, это не нарушает ремонт и не требует специальных инженерных знаний. Приобретение квартиры — важный момент, и мы рады возможности сразу повысить качество жизни в новом жилье.
Сервисы для быстрых и безопасных сделок
Сервис «Регистрация и расчёты» позволяет участникам сделки безопасно зарегистрировать переход права собственности в Росреестре и провести денежные расчёты между сторонами. С помощью сервиса «Договор купли-продажи» клиенты могут получить готовый договор, который составлен профессиональными юристами с учётом требований законодательства и практики Росреестра.
Воспользоваться предложением можно в одном из 18 офисов Сбера в Москве в период проведения акции.