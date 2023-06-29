Сбер расширил ипотеку на жильё в залоге у других банков
Сбер расширил список недвижимости, которую можно купить по программе «Залоговые объекты других банков».
Если раньше по такой программе можно было приобрести только квартиру, то теперь клиентам банка доступны: на вторичном рынке — квартира, жилой дом с земельным участком и таунхаус, а на первичном рынке — квартира и апартаменты.
Также теперь клиенты могут купить квартиры в новостройках, которые находятся в залоге по ипотеке у других банков, по льготной программе «Семейная ипотека» по ставке — от 5,7% годовых.
«Семейная ипотека» — одна из самых популярных льготных программ. Самый большой процент сделок по ней среди всех льготных программ в мае аналитики Домклик зафиксировали в Республике Хакасия — 34,5%, Республике Адыгея — 27,6% и Пензенской области — 27,4%.
Продавец по кредитному договору другого банка должен быть заёмщиком, созаёмщиком или поручителем-собственником недвижимости.