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Сбер продлил семейную ипотеку до 1 июля 2024 года и улучшил условия по льготным программам

Дата публикации: 26 окт 2022
Сбер продлил семейную ипотеку до 1 июля 2024 года и улучшил условия по льготным программам

Сбер продлил «Семейную ипотеку» в соответствии с решением правительства России. Теперь клиенты банка могут заключить кредитный договор на приобретение жилья по льготной ставке до 1 июля 2024 года. Чтобы родители могли оформить льготный кредит, дети в их семьях должны родиться до 31 декабря 2023 года.

По программам «Господдержка» и «Семейная ипотека», наряду с приобретением или строительством жилых домов, теперь доступно кредитование квартир и таун-хаусов от индивидуальных предпринимателей. При этом ИП должен быть первым и единственным собственником жилья и осуществлять строительную деятельность.

«Собственное жильё даёт семье определённость и уверенность в будущем. Правительство постоянно совершенствует программы льготной ипотеки, и Сбер своевременно отражает эти позитивные изменения в своих ипотечных программах. Это дает возможность ещё большему числу российских семей улучшить свои жилищные условия и приобрести удобную, уютную и современную квартиру или дом. Клиенты Сбера активно пользуются льготными программами при покупке недвижимости в ипотеку. Так, в сентябре по программе «Господдержки» Сбер выдал 14,9 тыс. кредитов — это на 2,1 тыс. больше, чем в августе. Семейная ипотека также востребована: в сентябре число выданных кредитов по программе выросло более чем на 14% по сравнению с августом — до 6,4 тыс».

Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12% №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Напомним, что первоначальный взнос по обеим программам начинается от 15% стоимости жилья. Ставка по «Семейной ипотеке» — от 5,3%, по «Господдержке» — от 6,3%.

Ранее клиенты Сбера, взявшие в Сбере ипотеку с господдержкой получили возможность перейти на «Cемейную ипотеку» при рождении детей и снизить процентную ставку до 6%. Раньше такое рефинансирование было доступно только клиентам других банков.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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