Семейную ипотеку в России продлили до 1 июля 2024 года
Правительство России продлило действие программы «Семейная ипотека» до 1 июля 2024 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«По поручению президента правительство продлевает действие семейной ипотеки, чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жильё. Льготными условиями можно будет воспользоваться по 1 июля 2024 года при рождении ребёнка до конца следующего года», — сказал он.
По его словам, в 2023 году ипотеку в рамках этой программы смогут оформить более 150 тыс. семей, а общий объем выдачи займов может составить около 1 трлн рублей.
Семейная ипотека в Сбере
Семейная ипотека — программа для семей, где хотя бы один ребенок родился после 2018 года включительно или есть ребенок с инвалидностью. По программе можно купить готовое или строящееся жилье от застройщика или построить дом.
Суммы зависят от региона, в котором покупается недвижимость:
- До 12 млн рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- До 6 млн рублей — при покупке жилья в других регионах
Ставка по Семейной ипотеке в Сбере — от 5,3%. Срок кредита — от 1 года до 30 лет. Первый взнос — от 15%.
В качестве первоначального взноса или его части можно использовать материнский капитал. Размер выплаты материнского капитала на первого ребенка в 2022 году составит 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. рублей, если его оформляла. С 2022 года материнский (семейный) капитал также могут полчить отцы. В 2023 году государство проиндексирует сумму маткапитала, и на первенца он составит около 590 тысяч рублей, а на второго ребенка — почти 780 тысяч.
Ранее в Сбере появилась новая возможность снизить процентную ставку по ипотеке. Клиенты, взявшие ипотеку с господдержкой, с появлением детей могут перейти на «Семейную ипотеку» и снизить процентную ставку до 6%. Такое рефинансирование раньше было доступно только клиентам других банков.