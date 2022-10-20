Ипотека с господдержкой стала самой популярной льготной программой у клиентов Сбера
Клиенты Сбера активно пользуются льготными программами при покупке недвижимости в ипотеку. Особенно востребована ипотека с господдержкой, чья доля в общем объеме выдач кредитов среди льготных программ в сентябре составила 18%. Такими данными поделилась руководитель аналитического центра Домклик Мария Ромчанова в рамках Международного Жилищного конгресса.
«Востребованность льготных программ в сентябре по России: 8% составила семейная ипотека, 18% — ипотека с господдержкой», — рассказала Мария РомчановаРуководитель аналитического центра Домклик.
В Москве почти половина — 40% жилищных кредитов — выданы по льготным программам, из них 28% — ипотека с господдержкой, 11% — семейная ипотека. А в Санкт-Петербурге на льготные программы пришлось 44% выдач, из которых 31% — это семейная ипотека и 13% — ипотека с господдержкой.
Всего с января по сентябрь Сбер выдал 543,2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,68 трлн рублей. При этом в третьем квартале банк выдал более 208,8 тыс. ипотечных кредитов, что в 2,8 раза больше, чем во втором.
Подробнее о льготной ипотеке в Сбере
По данным Домклик, льготные программы во многом держат рынок в стабильном состоянии, и это существенный инструмент государственной поддержки, эффективность которого эксперты отмечают на протяжении всего 2022 года. Сегодня это главный драйвер жилищного строительства и рынка недвижимости в целом.
Так, по программе господдержки в сентябре Сбер выдал 14,9 тыс. кредитов — это на 2,1 тыс. больше, чем в августе. Семейная ипотека тоже уверенно держит планку покупательского интереса и с мая растет каждый месяц: тогда количество выданных кредитов по программе составило 3,4 тыс., а в сентябре их число выросло практически вдвое — до 6,4 тыс.
Семейную ипотеку в России продлили до 1 июля 2024 года
Напомним, что клиенты, взявшие в Сбере ипотеку с господдержкой, при рождении детей могут перейти на «Семейную ипотеку» и снизить процентную ставку до 6%. Раньше такое рефинансирование было доступно только клиентам других банков.
Также растет востребованность программы Дальневосточная ипотека, в рамках которой каждый россиянин может получить свой гектар в восточных регионах страны. И если в январе число выданных кредитов составило 1,2 тыс., в феврале 1,7 тыс., то в сентябре количество желающих осваивать дальневосточные земли достигло 2 тыс.