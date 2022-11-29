У Сбера — лучший цифровой ипотечный сервис в стране
Сбер получил сразу три награды премии Frank Mortgage Award по итогам исследования «Ипотека в России 2022» аналитического агентства Frank RG. Банк стал победителем в номинациях «Самое быстрое одобрение ипотечного кредита» и «Лучший цифровой ипотечный сервис» и занял второе место в главной номинации «Лучший ипотечный банк».
В рамках исследования специалисты изучили 20 крупнейших кредитных организаций, банковские сервисы, опросили 3 тыс. ипотечных клиентов и провели 18 интервью с участниками рынка: банками, застройщиками и агентствами недвижимости.
Как отметили в Frank RG, клиенты стали чаще подавать заявку на ипотеку дистанционно: если в первом полугодии 2021 года доля онлайн-заявок составляла 35%, то в первом полугодии 2022 года — уже 44%. И поэтому сейчас на первый план выходит цифровизация.
Слабее всего в банках на данный момент развиты такие элементы цифрового клиентского пути, как регистрация в личном кабинете через ЕСИА (единую систему идентификации и аутентификации), подписание документов простой электронной подписью, идентификация клиента при открытии счетов, получение УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписи) и выдача электронных закладных. Но в Сбере эти технологии и процессы уже реализованы на Домклик, что и определило его победу в номинации «Лучший цифровой ипотечный сервис».
«Сервис Домклик мы запустили в июле 2015 года. Тогда это казалось чем-то немыслимым: разве такой сложный банковский продукт, как ипотека, может быть дистанционным? Многие скептически отнеслись к этой инициативе, ведь в то время жилищные сделки происходили исключительно в аналоговом режиме. Прошло семь лет — и сегодня мы удивляемся, что когда-то всё было иначе. Думаю, что скоро мы перейдем на полностью цифровую ипотеку без единого визита в офис — как это уже работает с потребительскими кредитами. Мы рады, что вFrankRG высоко оценили наши усилия по созданию лучшего цифрового опыта жилищных сделок для клиентов».
Исследование Frank RG — масштабный анализ рынка ипотеки России. Приводим его главные выводы ↓
Ввод жилья идет рекордными темпами
Объем ввода жилья в эксплуатацию в России растет ежегодно с 2019 года рекордными темпами.
Если в 2021 году было введено 92,5 млн метров жилья, то в 2022 году, по прогнозам аналитиков Frank RG, показатель достигнет 100 млн кв. метров, из которых 40% — квартиры в многоквартирных домах и 60% — индивидуальное жилищное строительство.
Госпрограммы — драйвер роста ипотеки
Госпрограммы в 2022 году были ключевым драйвером роста рынка ипотеки.
Ипотека с господдержкой — самая популярная среди льготных программ в Сбере. По данным аналитиков Домклик, в октябре доля сделок по программе составила 15,9%. Также популярностью среди льготных программ пользуется «Семейная ипотека»: доля сделок по отношению к общему количеству ипотечных сделок по стране — 6,4%.