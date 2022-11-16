Минфин России не планирует продлевать программу ипотеки с господдержкой на новостройки
В России не планируют вводить новые меры поддержки первичного рынка жилья. В стране уже действует льготная ипотека под 7% на квартиры в новостройках. Программа завершится 31 декабря 2022 года, сообщил журналистам заместитель главы министерства финансов Алексей Моисеев.«Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря», — сказал Моисеев.На вопрос о том, будут ли вводить дополнительные меры поддержки первичного рынка недвижимости, Моисеев ответил, что министерство не видит в этом необходимости.Позднее Совет Федерации порекомендовал правительству рассмотреть вопрос о продлении действия программы. Сенаторы считают, что помощь необходимо оказывать для повышения объемов строительства и увеличения числа семей, которые могут улучшить свои жилищные условия.
Об ипотеке с господдержкой
Ипотека с господдержкой самая популярная среди льготных программ в Сбере. По данным аналитиков Домклик, в октябре доля сделок по программе составила 15,9%. Также популярностью среди льготных программ пользуется «Семейная ипотека»: доля сделок по отношению к общему количеству ипотечных сделок по стране — 6,4%.
Минимальная ставка по ипотеке с господдержкой в Сбере составляет 6,3% годовых.