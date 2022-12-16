Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 7,5%
Центробанк России решил сохранить ключевую ставку на прежнем уровне 7,5%.
Как отметили в пресс-службе ЦБ, текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне.
«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — пояснил регулятор.
На что влияет ключевая ставка
Ключевая процентная ставка определяет минимальную стоимость денег для обычных банков. Это минимальный процент, под который ЦБ выдает банкам кредиты или берет их средства на хранение.
С населением Банк России напрямую не работает — взять кредит по ключевой ставке человек не может, он может обратиться в коммерческий банк.
Для граждан основная причина изменения ипотечных ставок — это изменение ключевой ставки Центробанка. Но ставка по ипотеке в большинстве банков привязана к ставке облигаций федерального займа (ОФЗ). Разница между ставкой ОФЗ и ключевой ставкой ЦБ может быть существенной.
Сейчас ставки по ипотеке в Сбере находятся на уровне 2020 года. Наибольшей популярностью пользуются программы «Господдержка» (ставка в Сбере сейчас от 6,3%) и «Семейная ипотека» (ставка от 5,3%).