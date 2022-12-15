Путин поручил продлить программу ипотеки «Господдержка» до 1 июля 2024 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, но с увеличением ставки до 8%.
Президент подчеркнул, что сворачивание льготной ипотеки будет плавным.
Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов отметил, что Сбер выступал именно за плавную корректировку льготной программы господдержки в 2023 году, поэтому приветствует решение президента. По его словам, это поддержит спрос на жилье.
«Мы приветствуем решение президента о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, с увеличением ставки до 8% с действующих 7%», — сказал Попов.
Ипотека с господдержкой в Сбере
«Господдержка» стала льготной ипотечной программой №1 по итогам 2022 года.
Государственная ставка по льготной ипотеке — 7%, но в Сбере её можно снизить.
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