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Путин поручил продлить программу ипотеки «Господдержка» до 1 июля 2024 года

Дата публикации: 15 дек 2022
Путин поручил продлить программу ипотеки «Господдержка» до 1 июля 2024 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, но с увеличением ставки до 8%.

Президент подчеркнул, что сворачивание льготной ипотеки будет плавным. 

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов отметил, что Сбер выступал именно за плавную корректировку льготной программы господдержки в 2023 году, поэтому приветствует решение президента. По его словам, это поддержит спрос на жилье.

«Мы приветствуем решение президента о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, с увеличением ставки до 8% с действующих 7%», — сказал Попов.

Ипотека с господдержкой в Сбере

«Господдержка» стала льготной ипотечной программой №1 по итогам 2022 года. 

Государственная ставка по льготной ипотеке — 7%, но в Сбере её можно снизить.

  • От 0,1% годовых по программе субсидирования с застройщиками
  • 6,3% годовых — на строительство жилого дома по договору подряда с юрлицом или ИП, а также на строительство своими силами при заключении договора страховании жизни и здоровья
  • 6,7% годовых — на покупку квартиры в новостройке или жилого дома у юрлица или ИП при электронной регистрации сделки и страховании жизни и здоровья

Срок кредита — до 30 лет. Сумма кредита — до 12 млн рублей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей в других регионах.

Первоначальный взнос по кредиту — от 15% стоимости недвижимости. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.

Подробнее об условиях программы

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Юля Тихонова
Автор статьи
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