В России принят закон, который ускорит решение проблем дольщиков
Президент Владимир Путин подписал закон, который ускорит решение проблем дольщиков. Закон наделяет Фонд развития территорий (ФРТ) правом по ходатайству региональных властей заменить свое решение о финансировании завершения строительства проблемных домов (начатого до введения эскроу-счетов) на решение о выплате компенсаций дольщикам.
Это распространяется на те случаи, когда проблемный объект невозможно достроить в течение трех лет с момента передачи полномочий застройщика фонду, и если после принятия решения выяснились обстоятельства, которые препятствуют завершению строительства.
Новые правила не распространяются на случаи, когда строительство с самого начала осуществлялось с использованием эскроу-счетов.
Как пояснил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, эти меры позволят в том числе навести порядок в Едином реестре проблемных объектов.
«Сейчас объекты исключаются из реестра только по решению суда о передаче недостроенного дома "Фонду развития территорий", даже если уже осуществляются компенсационные выплаты. Из-за этого реестр содержит неактуальную информацию», — написал он в своем Telegram-канале.
Также новый закон предусматривает возврат материнского капитала дольщикам при банкротстве застройщика.
Кроме этого, согласно закону, техтребования к незавершенным объектам строительства до 2025 года будут предъявляться те же, что действовали на момент выдачи разрешения на строительство: иначе достройка становится невозможной, поскольку объекты просто не могут пройти экспертизу из-за изменения правил.