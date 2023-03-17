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Новости
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Сбер получил свыше 150 тыс. заявок на ипотеку с начала марта

Дата публикации: 17 мар 2023
Сбер получил свыше 150 тыс. заявок на ипотеку с начала марта

Спрос на ипотеку Сбера в 2023 году растёт. За первую половину марта банк получил свыше 150 тыс. заявок на получение жилищного кредита на общую сумму 560 млрд рублей. Об этом сообщил Президент, Председатель Правления СберБанка Герман Греф.

«Мы видим возрастающий рост ипотеки с начала 2023 года. Количество поданных заявок на ипотеку в феврале превысило показатели января на 14%, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 18%. Так, в январе-феврале было подано около 700 тыс. заявок на сумму 2,2 трлн рублей», — рассказал Греф по итогам заседания наблюдательного совета.

По его словам, тренд сохраняется и в марте: за первую половину месяца клиенты подали более 150 тыс. заявок на 560 млрд рублей.

Аналитика Домклик

Как показала статистика Сбера, в феврале 2023 года было выдано 77 тыс. ипотек. Это на 44% больше, чем в январе, и всего на 10% отстаёт от уровня февраля 2022 года.

В топ-3 регионов по количеству ипотек вошли Московская область, Москва и Тюменская область. При этом спрос растёт не только в крупнейших мегаполисах страны, но и в менее населённых регионах России: Липецкой, Орловской, Курской областях.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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