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Сбер планирует увеличить выдачу ипотеки на 80% — до 4,6 трлн рублей в 2023 году

Дата публикации: 08 нояб 2023
Сбер планирует увеличить выдачу ипотеки на 80% — до 4,6 трлн рублей в 2023 году

Выдача ипотеки в Сбере по итогам 2023 года вырастет примерно на 80% по сравнению с прошлым годом — до 4,6 трлн рублей. Об этом сообщил журналистам Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

По данным Сбербанка за неполные 10 месяцев, объем выдач уже составляет около 3,7 трлн рублей. Согласно нашим прогнозам, объем выдач за весь 2023 год составит порядка 4,6 трлн рублей. Таким образом, прирост по отношению к прошлому году составит примерно 80%. Прирост по отношению к 2021 году также существенный — порядка 60%.

Фото эксперта
Герман Греф
Президент, Председатель Правления Сбербанка

Глава банка отметил, что в скором времени, вероятно, произойдет серьезное охлаждение, однако этот год все равно можно будет назвать успешным для российского ипотечного рынка.

Аналитика Домклик — Как изменился платеж по ипотеке с начала года

Аналитический центр Домклик подсчитал, как с начала текущего года поменялись ежемесячные платежи по ипотеке на вторичном рынке за однокомнатную квартиру в крупных городах РФ с населением более 1 млн жителей.

С начала года среднее значение по РФ увеличилось с 26,8 тыс. руб. до 47,6 тыс. руб. Наибольший рост отмечается в Челябинске (+108%), Перми (+92%), Волгограде (+87%). Наименьший — в Уфе (+65%), Новосибирске (+69%), Нижнем Новгороде (+69%).

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Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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