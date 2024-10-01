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Сбер отменил требование предоставления предварительного договора купли-продажи для одобрения сделок с жильём

Новости
01 окт 2024
17K
Сбер отменил требование предоставления предварительного договора купли-продажи для одобрения сделок с жильём

Для одобрения недвижимости на Домклик больше не нужно предоставлять предварительный договор купли-продажи жилья, как это было ранее. Основной договор нужно будет предоставить только на сделке.

Данное изменение распространяется на продавцов — физических лиц, а также на все виды продуктов, на все объекты и на любые типы сделок (нотариальные, с доверенными лицами и т.д).

Это поможет клиентам значительно сократить время на сбор и подготовку документов, а, значит, позволит быстрее выйти на сделку.

Чем предварительный договор купли-продажи отличается от основного

В предварительном договоре содержатся только намерения, а в основном договоре купли-продажи — обязательные для исполнения условия. Заключая преддоговор, покупатель не становится владельцем квартиры или дома, а продавец не получает оплату. Происходит «резервирование» прав.

Контрагенты могут согласованно внести изменения в предварительный договор или отменить его действие без последствий. Преддоговор не требует нотариального удостоверения.

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