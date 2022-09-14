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Сбер открывает прием заявок на Сельскую ипотеку

Дата публикации: 14 сен 2022
Сбер открывает прием заявок на Сельскую ипотеку
Содержание

С 15 сентября 2022 года Сбер открывает прием заявок по программе Сельская ипотека для приобретения или строительства жилого дома на сельских территориях.

Главное о Сельской ипотеке

  • Ставка составит 2,7% с сервисом электронной регистрации от Домклик для готового жилья и 3% — для строительства жилого дома
  • Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости, по двум документам — от 50%
  • Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей

По программе можно:

  • Приобрести участок с жилым домом или дом блокированной застройки у юрлица (с момента постройки объекта не должно пройти более трёх лет) или физлица (не более пяти лет)
  • Построить жилой дом по договору подряда с юрлицом либо ИП на собственном или приобретаемом участке (срок строительства не должен превышать двух лет)

Особенности программы

  • Заключение кредитного договора возможно после согласования объекта недвижимости в Министерстве сельского хозяйства России. Согласование может занимать до 10 дней
  • Объект недвижимости должен соответствовать следующим критериям: быть пригодным для проживания, обеспечен централизованными и автономными инженерными системами (электричество, вода и так далее), иметь площадь не менее размера, равного учётной норме площади в расчёте на одного члена семьи, установленной органом местного самоуправления
  • Кредит по программе можно получить только один раз
  • В приобретённом объекте необходимо оформить постоянную регистрацию в течении 180 дней с момента получения собственности и подтверждать наличие этой регистрации раз в год в течении 5 лет
Рефинансировать ипотеку для семей с детьми можно на Домклик от Сбера по ставке от 4,7% №1

Кирилл Царёв,первый заместитель Председателя Правления СберБанка«Госпрограмма Сельской ипотеки помогает кардинально улучшить жилищные условия россиян, проживающих на сельских территориях, и Сбер рад выступить проводником этой помощи. На странице программы на сайте сервиса Домклик можно найти актуальный список сельских территорий и сельских агломераций, где можно приобрести жилье, воспользовавшись этой ипотечной программой. Низкие ставки делают Сельскую ипотеку доступным продуктом, а с помощью Домклик оформить ее можно онлайн быстро и просто».

Рассчитать условия и подать заявку на Сельскую ипотеку можно с 15 сентября 2022 года. 

Прием заявок на Сельскую ипотеку завершен 21 сентября 2022 года.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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