Сбер открывает прием заявок на Сельскую ипотеку
С 15 сентября 2022 года Сбер открывает прием заявок по программе Сельская ипотека для приобретения или строительства жилого дома на сельских территориях.
Главное о Сельской ипотеке
- Ставка составит 2,7% с сервисом электронной регистрации от Домклик для готового жилья и 3% — для строительства жилого дома
- Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости, по двум документам — от 50%
- Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей
По программе можно:
- Приобрести участок с жилым домом или дом блокированной застройки у юрлица (с момента постройки объекта не должно пройти более трёх лет) или физлица (не более пяти лет)
- Построить жилой дом по договору подряда с юрлицом либо ИП на собственном или приобретаемом участке (срок строительства не должен превышать двух лет)
Особенности программы
- Заключение кредитного договора возможно после согласования объекта недвижимости в Министерстве сельского хозяйства России. Согласование может занимать до 10 дней
- Объект недвижимости должен соответствовать следующим критериям: быть пригодным для проживания, обеспечен централизованными и автономными инженерными системами (электричество, вода и так далее), иметь площадь не менее размера, равного учётной норме площади в расчёте на одного члена семьи, установленной органом местного самоуправления
- Кредит по программе можно получить только один раз
- В приобретённом объекте необходимо оформить постоянную регистрацию в течении 180 дней с момента получения собственности и подтверждать наличие этой регистрации раз в год в течении 5 лет
Кирилл Царёв,первый заместитель Председателя Правления СберБанка«Госпрограмма Сельской ипотеки помогает кардинально улучшить жилищные условия россиян, проживающих на сельских территориях, и Сбер рад выступить проводником этой помощи. На странице программы на сайте сервиса Домклик можно найти актуальный список сельских территорий и сельских агломераций, где можно приобрести жилье, воспользовавшись этой ипотечной программой. Низкие ставки делают Сельскую ипотеку доступным продуктом, а с помощью Домклик оформить ее можно онлайн — быстро и просто».
Рассчитать условия и подать заявку на Сельскую ипотеку можно с 15 сентября 2022 года.
Прием заявок на Сельскую ипотеку завершен 21 сентября 2022 года.