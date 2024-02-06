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Сбер не наблюдает падения спроса на ипотеку

Дата публикации: 06 фев 2024
Сбер не наблюдает падения спроса на ипотеку

Число заявок на получение ипотечных кредитов в Сбербанке в январе было таким же, как в декабре 2023-го. Об этом сообщил директор дивизиона Домклик Сбербанка Алексей Лейпи на конференции кредитной организации для застройщиков.

Мы сейчас посмотрели на январь — у нас уровень заявок остается на уровне декабря, то есть 17 тыс. плюс заявок в день мы получаем. Со спросом все в порядке.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

По его словам, с одобрением заявок тоже все хорошо, поскольку льготную ипотеку субсидируют застройщики.

При этом в январе по сравнению с декабрем объемы выдачи ипотеки снизились из-за сезонного фактора — каждый год в этом месяце показатели уменьшаются примерно наполовину — и изменений в условиях льготных программ, отметил Лейпи.

Глава дивизиона Домклик рассказал, что декабрьские выдачи в среднем на уровне 19 млрд руб., в январе этот объем сократился до 5-6 млрд руб.

Лейпи также сообщил, что Сбербанк допускает два варианта развития ситуации на рынке недвижимости ввиду изменений условий льготной ипотеки. При негативном выдачи кредитов по таким программам могут снизиться на 83%, при позитивном — на 37%.

Читайте также: Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?

В конце 2023 года правительство скорректировало условия выдачи льготной ипотеки. Основные изменения затронули программу «Господдержка». Первоначальный взнос по ней вырос до 30%, а максимальная сумма ипотеки стала единой для всех субъектов страны — 6 млн руб.

Кроме этого, сократился объем государственного субсидирования льготных программ банкам. Чтобы сохранить доступность ипотеки по низкой ставке для жителей страны, Сбербанк решил продолжать выдачу по льготным программам, но с применением субсидирования от застройщиков-партнеров. На подобный шаг пошли и некоторые другие кредитные организации.

Читайте также: Новые условия выдачи льготной ипотеки

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Ипотека
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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