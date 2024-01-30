Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
1K

Центробанк ждет замедления роста цен на жилье в России

Дата публикации: 30 янв 2024
Центробанк ждет замедления роста цен на жилье в России

Темпы роста стоимости недвижимости в России должны существенно снизиться, но ситуация в регионах будет разная. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Точно ждем существенного торможения темпов роста цен на жилье в целом по стране, потому что они были очень высокие. И если посмотреть последние два-три года, их нельзя объяснить тем, что какое-то время цены росли более низкими темпами», — сказала глава ЦБ в интервью «РИА Новости».

При этом Набиуллина допустила, что ситуация будет различаться от региона к региону, поскольку стоимость недвижимости росла везде по-разному.

Ранее Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф заявил, что цены на жилье в России будут падать вместе с сокращением льготной ипотеки.

Читайте также: Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?

Новости
События рынка недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
Рекомендуем
Аналитики назвали минимальную стоимость аренды квартиры в Москве
20K
Росреестр назвал среднюю стоимость квартиры в Москве
6K
Аналитики Домклик составили карту стоимости аренды квартир в Москве
17K
Что изменится для собственников и покупателей недвижимости с 1 февраля 2024 года
93K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
38
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
882
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал