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Центробанк ждет замедления роста цен на жилье в России
Дата публикации: 30 янв 2024
Темпы роста стоимости недвижимости в России должны существенно снизиться, но ситуация в регионах будет разная. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Точно ждем существенного торможения темпов роста цен на жилье в целом по стране, потому что они были очень высокие. И если посмотреть последние два-три года, их нельзя объяснить тем, что какое-то время цены росли более низкими темпами», — сказала глава ЦБ в интервью «РИА Новости».
При этом Набиуллина допустила, что ситуация будет различаться от региона к региону, поскольку стоимость недвижимости росла везде по-разному.
Ранее Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф заявил, что цены на жилье в России будут падать вместе с сокращением льготной ипотеки.
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Анна Кузнецова
Автор статьи
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