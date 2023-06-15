Сбер назвал средний срок выплаты ипотеки
Средний срок, на который берут ипотеку в Сбере, вырос на 6 лет — с 18 до 24 лет. При этом клиенты выплачивают ипотеку намного быстрее, за 4,25 года. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал первый зампред правления Сбера Кирилл Царёв.
По его словам, в 2023 году объём выдач ипотечных кредитов вырастет на 46%: так, в мае было выдано 108,2 тыс. займов на сумму 348,3 млрд рублей.
Ранее Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф заявил, что банк ожидает рекордный объём выдачи ипотеки по итогам 2023 года. Сбер выдаёт в 2-3 раза больше ипотечных кредитов в 2023 году, чем в эти же, но в шоковые месяцы прошлого года. Во многом этому способствуют меры поддержки государства и рост ипотеки на индивидуальное жилищное строительство, отметил Греф.