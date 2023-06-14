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Сбер обновил рекорд по ипотеке на ИЖС и прогнозирует её рост

Дата публикации: 14 июн 2023
Сбер обновил рекорд по ипотеке на ИЖС и прогнозирует её рост

Сбер обновил рекорд по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в мае, выдав 8,2 тыс. кредитов на 35,3 млрд рублей — это максимум за всё время действия программы. Об этом стало известно на Петербургском международном экономическом форуме.

Как прогнозируют в Сбере, смещение спроса в сторону кредитования на ИЖС будет продолжаться. Так, в 2021 году доля ипотек на строительство своего дома в общем объёме выданной ипотеки составляла 0,8%, в 2022 году она выросла до 2–3%, а в этом году достигнет 6%.

По данным Домклик, если в 2021 году заёмщики ежемесячно оформляли ипотеку на индивидуальные дома в среднем на 2 млрд рублей, то в этом году — уже на 16,1 млрд. По итогам 2023 года общий объём выдач на ИЖС достигнет 200 млрд рублей — это в 2 раза больше, чем в 2022 году, и почти в 8 раз превышает показатель 2021 года.

По мнению аналитиков Домклик, ИЖС — один из основных инструментов для улучшения жилищных условий россиян и точка роста жилищного строительства. Ввод жилья в этом сегменте растёт опережающими темпами.

При этом, помимо интереса людей к частным домам, роль в повышении спроса также сыграла своевременная масштабная законодательная реформа. Например, было расширено действие льготных программ, смягчены условия выдачи ипотеки и появилась возможность выбирать, каким способом строить дом — с подрядчиком или самостоятельно.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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