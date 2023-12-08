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Новости
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Сбер начал выдавать кредиты по программе «Арктическая ипотека»

Дата публикации: 08 дек 2023
Сбер начал выдавать кредиты по программе «Арктическая ипотека»
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Сбер с 8 декабря, после вступления постановления правительства России в силу, начал выдавать кредиты по ранее поданным заявкам в рамках «Арктической ипотеки».

Уверен, «Арктическая ипотека» поможет тысячам граждан, проживающим на северных территориях нашей страны, значительно улучшить свои жилищные условия.

За прошедший месяц мы получили более 2 тысяч заявок на оформление ипотеки по программе и сегодня рады объявить о запуске долгожданных выдач по ней.

Технологии Сбера позволяют рассматривать заявки в максимально короткие сроки — в течение нескольких минут.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Одними из первых новой льготной программой в Сбере заинтересовались Жители Архангельской области: Сбер помог улучшить жилищные условия молодой семье из Северодвинска.

«Жители Архангельской области одними из первых проявили очень высокий интерес к арктической ипотеке, как только программа стартовала. И мы готовы оказывать им оперативную помощь в покупке жилья. Технологии Сбера на основе искусственного интеллекта дают возможность рассматривать заявки на кредит в максимально короткие сроки – буквально за считанные минуты. Уверен, с появлением «Арктической ипотеки» об улучшении жилищных условий задумаются даже те, кто до этого по каким-то причинам это откладывал», — сказал управляющий Архангельским отделением Сбербанка Константин Виноградов.

Какую недвижимость можно купить по «Арктической ипотеке»

По программе можно купить квартиру в новостройке, готовый частный дом или получить деньги на строительство частного дома — с привлечением подрядчика либо своими силами. В сельских населённых пунктах и моногородах можно приобрести и вторичное жильё.

Где можно приобрести недвижимость

Сниженная ипотечная ставка доступна на покупку жилья на сухопутной территории Арктической зоны России, куда входят Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также северные муниципалитеты Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.

Условия программы

Ставка по программе — от 2% с учетом страхования жизни и здоровья. Размер первоначального взноса — от 20% стоимости недвижимости. Срок ипотеки — до 20 лет. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей.

«Арктическая ипотека» будет действовать до 31 декабря 2030 года. Подать заявку можно на Домклик.

Новости
Новости Сбера
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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