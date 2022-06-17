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Сбер начал предварительный прием заявок на льготную ипотеку под 7%

Дата публикации: 17 июн 2022
Сбер начал предварительный прием заявок на льготную ипотеку под 7%

Сбер начал предварительный прием заявок по программе льготной ипотеки с господдержкой по ставке от 7% годовых.

Расчет по сниженной ставке уже доступен на Домклик.

Льготная ипотека с господдержкой позволяет купить квартиру в новостройке, купить готовый частный дом или получить деньги на строительство частного дома — с привлечением подрядчика, либо своими силами.

Размер первоначального взноса составляет от 15% стоимости недвижимости. Срок ипотеки — от 1 года до 30 лет. 

По программе можно приобрести квартиру:

  •  у любого застройщика, если сумма кредита до 12 млн рублей
  •  у застройщиков-партнеров из списка, если сумма кредита до 30 млн рублей

Максимальная сумма кредита при строительстве дома: 12 млн рублей — для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 6 млн рублей — для других регионов.

Вы можете подать предварительную заявку и получить решение банка, как только ставка по программе и условия кредитования определятся постановлением Правительства РФ.

Клиенты, которые получили одобрение на предыдущих условиях льготной ипотеки, но еще не подписали кредитный договор, также смогут оформить ипотеку по более низкой ставке. 

Рассчитать ипотеку

#ИпотекаВернулась: всё о программах со сниженными ставками
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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