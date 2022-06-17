Сбер начал предварительный прием заявок на льготную ипотеку под 7%
Сбер начал предварительный прием заявок по программе льготной ипотеки с господдержкой по ставке от 7% годовых.
Расчет по сниженной ставке уже доступен на Домклик.
Льготная ипотека с господдержкой позволяет купить квартиру в новостройке, купить готовый частный дом или получить деньги на строительство частного дома — с привлечением подрядчика, либо своими силами.
Размер первоначального взноса составляет от 15% стоимости недвижимости. Срок ипотеки — от 1 года до 30 лет.
По программе можно приобрести квартиру:
- у любого застройщика, если сумма кредита до 12 млн рублей
- у застройщиков-партнеров из списка, если сумма кредита до 30 млн рублей
Максимальная сумма кредита при строительстве дома: 12 млн рублей — для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 6 млн рублей — для других регионов.
Вы можете подать предварительную заявку и получить решение банка, как только ставка по программе и условия кредитования определятся постановлением Правительства РФ.
Клиенты, которые получили одобрение на предыдущих условиях льготной ипотеки, но еще не подписали кредитный договор, также смогут оформить ипотеку по более низкой ставке.