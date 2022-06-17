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Главное за неделю: Сбер снизил ставки, самозанятые смогут получить льготную ипотеку

Дата публикации: 17 июн 2022
Главное за неделю: Сбер снизил ставки, самозанятые смогут получить льготную ипотеку
Содержание

1. Cбер снизил ставки по ипотеке сразу по нескольким программам

Сбер снизил ставки сразу по всем рыночным ипотечным программам. Снижение составило 0,4% — теперь минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке и на вторичное жилье в рамках базовых программ составляет 10,5% годовых.

Снижение ставок коснулось следующих ипотечных программ:

Ставки также снизились по ипотеке в рамках программы сотрудничества Сбера с субъектами РФ.

2. Самозанятые смогут получить льготную ипотеку по ставке от 1,7%

Льготные программы Семейная ипотека, Господдержка и Дальневосточная ипотека станут доступны самозанятым с 21 июня. Об этом рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв в ходе Петербургского международного экономического форума.

Ипотека на покупку квартир в рамках Господдержкии Семейной ипотеки доступна по ставкам от 8,7% и 5,7% годовых соответственно, а в рамках Дальневосточной ипотеки — от 1,7% годовых.

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3. Население обогнало застройщиков по вводу жилья в 2022 году

Разрыв между строительными компаниями и населением по объемам ввода продолжает увеличиваться — граждане строят все больше, сообщает РБК. В период с января по май 2022 года в России введено порядка 44,5 млн кв. м жилья. Из них 28,14 млн кв. м — а это 63% —  построено населением без участия застройщиков.

Среди федеральных округов по доле индивидуального жилищного строительства в общей структуре ввода лидирует Северо-Кавказский ФО, где с начала года населением построено 83,6% всего жилья. Второе место — у Дальневосточного ФО — 74,6%. Третье место занимает Южный ФО — 69,88%.

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4. Cбер будет выдавать ипотеку с господдержкой на строительство домов своими силами

Сбер уже принимает заявки на ипотеку «Строительство жилого дома» без привлечения подрядчика. Дома можно строить на земельном участке, который находится в собственности, либо купить участок для строительства в рамках максимальных сумм кредита.

Максимальная сумма кредита: 12 млн рублей — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области; 6 млн рублей — для других регионов. Ставка по кредиту — от 8,3%. Первоначальный взнос — от 15%.

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5. Аналитики Домклик рассказали о тенденциях на рынке жилья

Домклик представил аналитический отчет о рынке недвижимости за первые 6 месяцев 2022 года. Ключевой вывод: в первом квартале наблюдался нетипично высокий спрос на покупку жилья, который к апрелю-маю сменился спадом.

Эксперты изучили стоимость квадратного метра вторичного жилья по объявлениям о продаже и по ипотечным сделкам, которые прошли через Сбер в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Челябинской области, Республике Татарстан и других регионах России.

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6. Сбер начал предварительный прием заявок на льготную ипотеку под 7%

Сбер начал предварительный прием заявок по программе льготной ипотеки с господдержкой по ставке от 7% годовых. Расчет по сниженной ставке уже доступен на Домклик.

Льготная ипотека с господдержкой позволяет купить квартиру в новостройке, купить готовый частный дом или получить деньги на строительство частного дома своими силами — с привлечением подрядчика, либо своими силами.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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