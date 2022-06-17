Главное за неделю: Сбер снизил ставки, самозанятые смогут получить льготную ипотеку
- Cбер снизил ставки по ипотеке сразу по нескольким программам
- Самозанятые смогут получить льготную ипотеку по ставке от 1,7%
- Население обогнало застройщиков по вводу жилья в 2022 году
- Cбер будет выдавать ипотеку с господдержкой на строительство домов своими силами
- Аналитики Домклик рассказали о тенденциях на рынке жилья
- Сбер начал предварительный прием заявок на льготную ипотеку под 7%
1. Cбер снизил ставки по ипотеке сразу по нескольким программам
Сбер снизил ставки сразу по всем рыночным ипотечным программам. Снижение составило 0,4% — теперь минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке и на вторичное жилье в рамках базовых программ составляет 10,5% годовых.
Снижение ставок коснулось следующих ипотечных программ:
- Вторичное жильё (ставка от 10,5%)
- Новостройка (ставка от 10,5%)
- Строительство жилого дома (ставка от 10,5%)
- Загородная недвижимость (ставка от 10,8%)
- Рефинансирование (ставка от 5,7%)
- Кредит под залог недвижимости (ставка от 10,8%)
- Военная ипотека (ставка от 9,9%)
- Гараж (ставка от 11%)
Ставки также снизились по ипотеке в рамках программы сотрудничества Сбера с субъектами РФ.
2. Самозанятые смогут получить льготную ипотеку по ставке от 1,7%
Льготные программы Семейная ипотека, Господдержка и Дальневосточная ипотека станут доступны самозанятым с 21 июня. Об этом рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв в ходе Петербургского международного экономического форума.
Ипотека на покупку квартир в рамках Господдержкии Семейной ипотеки доступна по ставкам от 8,7% и 5,7% годовых соответственно, а в рамках Дальневосточной ипотеки — от 1,7% годовых.
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3. Население обогнало застройщиков по вводу жилья в 2022 году
Разрыв между строительными компаниями и населением по объемам ввода продолжает увеличиваться — граждане строят все больше, сообщает РБК. В период с января по май 2022 года в России введено порядка 44,5 млн кв. м жилья. Из них 28,14 млн кв. м — а это 63% — построено населением без участия застройщиков.
Среди федеральных округов по доле индивидуального жилищного строительства в общей структуре ввода лидирует Северо-Кавказский ФО, где с начала года населением построено 83,6% всего жилья. Второе место — у Дальневосточного ФО — 74,6%. Третье место занимает Южный ФО — 69,88%.
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4. Cбер будет выдавать ипотеку с господдержкой на строительство домов своими силами
Сбер уже принимает заявки на ипотеку «Строительство жилого дома» без привлечения подрядчика. Дома можно строить на земельном участке, который находится в собственности, либо купить участок для строительства в рамках максимальных сумм кредита.
Максимальная сумма кредита: 12 млн рублей — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области; 6 млн рублей — для других регионов. Ставка по кредиту — от 8,3%. Первоначальный взнос — от 15%.
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5. Аналитики Домклик рассказали о тенденциях на рынке жилья
Домклик представил аналитический отчет о рынке недвижимости за первые 6 месяцев 2022 года. Ключевой вывод: в первом квартале наблюдался нетипично высокий спрос на покупку жилья, который к апрелю-маю сменился спадом.
Эксперты изучили стоимость квадратного метра вторичного жилья по объявлениям о продаже и по ипотечным сделкам, которые прошли через Сбер в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Челябинской области, Республике Татарстан и других регионах России.
Узнать цены на жилье в своем регионе
6. Сбер начал предварительный прием заявок на льготную ипотеку под 7%
Сбер начал предварительный прием заявок по программе льготной ипотеки с господдержкой по ставке от 7% годовых. Расчет по сниженной ставке уже доступен на Домклик.
Льготная ипотека с господдержкой позволяет купить квартиру в новостройке, купить готовый частный дом или получить деньги на строительство частного дома своими силами — с привлечением подрядчика, либо своими силами.