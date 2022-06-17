Сбер предоставит возможность снизить процентную ставку по ипотеке
В июле клиенты смогут снизить процентную ставку по действующей ипотеке, полученной в СберБанке весной 2022 года по высоким ставкам.
Снижение будет доступно по всем ипотечным кредитам, выданным в период с 1 марта 2022 года по 30 мая 2022 года включительно со ставкой от 13,9%. Исключение — госпрограммы.
Ограничений по максимальной сумме кредита нет, а ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1%
Это предложение будет носить ограниченный характер, которым можно воспользоваться только один раз.
Кирилл Царёв,первый заместитель Председателя Правления СберБанка«Ипотека остаётся основным инструментом, который помогает нашим клиентам решить их жилищный вопрос. Предоставляя заёмщикам возможность уменьшить процент по ранее взятой ипотеке Сбер ставит перед собой решение важной задачи — облегчить их финансовую нагрузку».