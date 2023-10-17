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Сбер на 40% нарастил выдачу ипотеки в Москве в 2023 году

Дата публикации: 17 окт 2023
Сбер на 40% нарастил выдачу ипотеки в Москве в 2023 году

Жители Москвы оформили ипотеку в Сбербанке по базовым и льготным программам на 363,7 млрд руб. с января по сентябрь 2023 года. Это на 43% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Портфель ипотечного кредитования Московского банка Сбера увеличился на 16%, а доля ипотеки в общем кредитном портфеле достигла 67%.

Драйвером на первичном рынке жилья остаётся льготная ипотека, в том числе для семей с детьми.

«Льготные ипотечные программы становятся всё более популярными у россиян, в том числе жителей Москвы. Сбер продолжает улучшать условия кредитования для своих клиентов, в частности увеличил максимальные суммы кредита. Это позволяет покупателям выбирать более просторное и комфортное жильё для всей семьи, не откладывая решение квартирного вопроса», — отметил вице-президент Сбербанка, Председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

Так, объём выдачи по программе «Господдержка» в Московском банке Сбербанка вырос на 75% по сравнению с девятью месяцами прошлого года и достиг 81,8 млрд рублей. На программу пришлось 75% кредитов на первичное жильё.

Семейную ипотеку Сбер в Москве прокредитовал на 68,8 млрд рублей — рост на 71%, ипотеку для ИТ — на 28,1 млрд рублей — в 6,7 раза больше.

Оформить ипотеку и подобрать подходящее жильё можно онлайн на Домклик. Для увеличения суммы кредита после подачи заявки нужно обратиться к менеджеру банка. Для удобства клиентов Домклик усовершенствовал процесс получения ипотеки: теперь можно подать одну единую заявку на ипотеку и получить решение сразу по всем доступным кредитным программам.

Читайте также: Одна заявка на все ипотечные программы СберБанка: как подать на Домклик

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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