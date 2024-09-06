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Сбер и СЗ Витязь выдали первую ипотеку по совместной программе субсидирования

Дата публикации: 06 сен 2024
Сбер и СЗ Витязь выдали первую ипотеку по совместной программе субсидирования

Сбер и ООО Специализированный застройщик строительная компания «Витязь» подготовили программу субсидирования ипотечной ставки и выдали первую ипотеку с применением льготных условий.

По условиям программы застройщик предлагает сниженную ставку от 8% на один год совместно со снижением ставки на 2% на весь срок кредита.

Для нас было очень важно сохранить привычные условия приобретения недвижимости для наших клиентов, поэтому стратегию продаж после окончания "Господдержки 2020" мы начали разрабатывать с партнёрами ещё с апреля 2024 г.

Применение комплексного продукта и субсидии от застройщика позволило сохранить ставку в размере от 8% на первый год.

Фото эксперта
Юлия Кальвина
управляющий Иркутским Головным отделением Сбербанка №8586

Первая сделка с применением комплексного продукта и субсидирования прошла в ЖК Витязь-3. Это комплекс класса комфорт с жилой площадью 14 158 кв. м (342 квартиры).

Ставка по кредиту составила 8,8% в первый год вместо стандартной 22,3%.

Напомним, что 1 июля завершилось действие льготной ипотечной программы «Господдержка», запущенной в 2020 году. С момента её запуска более 1,5 млн россиян смогли приобрести недвижимость на льготных условиях в Сбербанке — это около 90 млн квадратных метров жилья.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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