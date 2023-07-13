Сбер и ДОМ.РФ разместили девятый выпуск ипотечных облигаций на 197 млрд рублей
Сбер и ДОМ.РФ успешно завершили размещение девятого выпуска облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) объемом 197 млрд рублей. В результате общий объём таких выпусков достиг 650 млрд рублей.
На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме ДОМ.РФ и Сбер подписали меморандум, который предусматривает совместный выпуск ипотечных облигаций в период 2022-2025 годов объемом до 1 трлн рублей.
В сделке используются только электронные закладные. Это продолжение тенденции на цифровизацию процессов Сбербанка и всего рынка, а также развитие удобных рыночных инструментов для широкого круга инвесторов.
Тарас Скворцов, вице-президент, директор Департамента финансов Сбербанка:
«Секьюритизация на платформе ДОМ.РФ позволяет Сбербанку трансформировать ипотечные кредиты на балансе Сбербанка в ликвидные ценные бумаги и таким образом более гибко управлять процентным риском и ликвидностью в зависимости от складывающейся рыночной конъюнктуры».
Елена Музыкина, директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ:
«Сбер — лидер российского рынка ипотеки и один из стратегических партнеров ДОМ.РФ. Наше сотрудничество задает вектор развитию рынка секьюритизации и способствует повышению доступности ипотеки для людей. В рамках меморандума, подписанного в 2022 году, секьюритизировано 177 тыс. ипотечных кредитов на 413 млрд руб., и еще более 200 тыс. кредитов планируем рефинансировать до 2025 года благодаря нашей совместной работе».