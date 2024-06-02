Какие ошибки допускают люди при самостоятельном проектировании загородных домов
Проектирование загородного дома — вопрос серьезный. Но часто люди пытаются планировать дом с нуля собственными силами. В результате с самого начала будущий собственник совершает массу ошибок.
Какие ошибки чаще всего совершают люди при проектировании загородного дома, журналу Домклик рассказал эксперт в сфере недвижимости, руководитель архитектурно-проектного бюро «Город» Алексей Паршин.
Частный загородный дом — это сложное инженерно-техническое сооружение, которое включает в себя три больших пласта или раздела, крепко связанных между собой.
Первый — это архитектурные решения (АР). Этот раздел разрабатывает профессиональный архитектор с образованием по данной специальности.
Второй — конструктивные решения (КР), над ним работает инженер-конструктор с профильным образованием.
Третий — инженерные проекты (ЭОМ, ОВиК, ВК), над которыми работает целый инженерный отдел. В него входят специалисты по электроснабжению, специалисты по водоснабжению и канализации, отоплению, специалисты по вентиляции и кондиционированию.
Главные ошибки при проектировании дома своими силами: архитектурные решения
В части архитектурных решений специалист вычисляет посадку дома по земельному участку, по сторонам света, продумывает планировочные решения и конфигурацию будущего дома в зависимости от возможностей самого участка.
На этом этапе закладываются параметры строительных материалов, окон, сантехнические нормы и так далее. И если собственник без строительного образования сам берется за архитектурный вопрос, то случается ряд ошибок.
1. Неверная посадка здания по высотной отметке.
Слишком низкая посадка дома по вертикальной отметке — это риск подтопления фундамента и его последующего разрушения.
2. Дом посажен слишком высоко.
Слишком высокая посадка создаст неудобства в виде высокой лестницы на входе в дом и необоснованно высокого цоколя дома.
3. Ошибки в планировочных решениях.
Сделать грамотную планировку способен человек с навыками и знаниями, которые есть лишь у профессионалов. Планировка, в которой зоны приватные и изолированные, технические зоны и зоны для отдыха — все должно быть в идеальном сочетании. У обычного человека, который делает это в первый или во второй раз, знаний для такой работы просто недостаточно.
4. Устройство дренажной системы.
Если в проекте дома этот инструмент не заложен, то есть риск скопления воды и подтопления фундамента с последующим разрушением.
5. Инсоляция.
Наличие естественного света в доме — момент крайне важный для здоровья и комфортного проживания. Собственники очень часто просят организовать кухни с большими окнами, чтобы было больше естественного освещения.
Освещение также должно присутствовать в детских комнатах и в главной комнате дома — гостиной. То есть очень важно грамотно ориентировать дом по сторонам света, особенно в нашем климате. Играет роль размер окон и другие нюансы, которые работают лишь вкупе с остальными архитектурными решениями.
Главные ошибки в конструктивном разделе
Без грамотной проработки конструктивного раздела построить дом невозможно. Доверять строителям решения, касающиеся арматуры, бетона или типа фундамента — большая ошибка, поскольку это является угрозой для жизни проживающих в этом доме.
Здесь же совершается еще одна грубая ошибка — самостоятельный расчет фундамента и каркаса здания.
Только конструктор с техническими знаниями и программным обеспечением может произвести проверочный расчет конструктива фундамента и кровли. Он же производит расчет стен, балок и перемычек, чтобы узнать нагрузку. В результате дом будет служить минимум 50 лет без капитального ремонта. Без этого раздела дом строить нельзя.
Главные ошибки в сфере инженерии дома
Инженерные проекты — еще одна вещь, на которой пытаются сэкономить, совершая грубейшие ошибки.
1. Бездумная работа с электрикой.
Если электрик ошибся в расчете щита и автоматов, силовых кабелей и розеток, то в доме будет выбивать автоматы (так называемые пробки), бытовая техника выйдет из строя, при любой непогоде электричество и отопление в доме будут выключаться сами по себе. А недостаток розеток или отсутствие влагозащиты розеток на улице доставит массу дискомфорта. Многие также забывают о молниезащите и заземлении.
2. Отопление.
Неверный расчет мощности котла и радиаторов приведет к холодному микроклимату дома зимой, придется прибегать к покупке переносных радиаторов и тепловых пушек, что создаст дискомфорт.
3. Вентиляция и кондиционирование.
Этот пункт обязателен для качественного проветривания дома без лишних усилий и сквозняков, это залог свежего чистого воздуха. В домах без качественной вентиляции образуются сырость и грибок, крайне вредный для здоровья.
4. Слабые сети.
Об этом забывают большинство собственников. К разделу слабых сетей относятся интернет, видеонаблюдение, сигнализация — это безопасность дома. Всем этим занимается инженер по слаботочке.
Как избежать ошибок при проектировании своего дома
Люди пытаются сэкономить, и это, к сожалению, главная ошибка будущих собственников частных загородных домов. Многие ищут готовые планировки и рекомендации «бывалых строителей» в интернете, считая, что все ошибки уже совершены и другие люди нашли готовые решения.
Над одним проектом дома трудится коллектив как минимум из 4-5 человек. Все их решения между собой совмещаются. И это делает, как правило, главный архитектор или главный инженер проекта. В результате получается дом с продуманным сочетанием архитектурных, технических и инженерных решений.
Почему один человек без специального образования точно допустит ошибку? Ответ заключается в узкой специализации каждого из вышеперечисленных разделов проектирования дома. Ошибки при самостоятельном проектировании дома собственник совершает в мелочах.
Как же их избежать? Самое главное — не пытаться сэкономить на проекте, доверить его профессионалам. Лучше один раз заплатить за хороший проект, чем потом переделывать его на ходу, пытаясь исправить свои же ошибки.
Помните, что исправить ошибку в построенном доме гораздо сложнее и дороже, чем доверить проектирование команде до начала строительства.
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