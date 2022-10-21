Санкт-Петербург, Москва и Краснодарский край стали лидерами по числу ипотечных сделок в Сбере
Сбер назвал регионы-лидеры России по количеству ипотечных сделок с новостройками. Первое место занял Санкт-Петербург, второе — Москва, третье — Краснодарский край. Об этом в рамках Международного Жилищного конгресса рассказала руководитель аналитического центра Домклик Мария Ромчанова.
Так, ипотека на строящееся жилье в общей выдаче кредитов Сбера в Санкт-Петербурге составила 38,2%, в Москве — 36,9%, в Краснодарском крае — 33,5%. В пятерку лидеров по количеству сделок с ипотекой также вошли Свердловская и Московская области (23,7% и 23,5% соответственно). Повышенный спрос на новостройки в названных регионах связан с тем, что здесь жители больше осведомлены о существующих льготных программах, маркетинговых акциях и скидках от застройщиков.
Всего по России доля ипотечных сделок на первичном рынке в Сбербанке в сентябре составила 19,3%.
Сбер фиксирует рост ипотеки
Тренд на увеличение количества выданных ипотек в Сбере в сентябре продолжился. Всего по России люди взяли 84,3 тыс. ипотечных кредитов на 26,4 млрд руб., это на 16% больше, чем в августе. При этом чаще всего россияне оформляли ипотеку на вторичное жилье —74% от всех сделок, 19,3% пришлись на новостройки.
Во многом рынок в стабильном состоянии держат льготные ипотечные программы. Особенно востребована в Сбере ипотека с господдержкой, чья доля в общем объеме выдач кредитов среди льготных программ в сентябре — 18%.
По мнениюаналитиков Домклик, в долгосрочной перспективе на рынке ипотечного кредитования будет небольшое затишье: значительная часть населения может перейти на сберегательную модель поведения.