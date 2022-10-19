Карта цен на квартиры в Москве в октябре 2022 года: исследование Домклик
В октябре 2022 года аналитический центр Домклик изучил объявления о продаже недвижимости в Москве и определил среднюю стоимость стандартной однокомнатной квартиры 35 кв. м. На основе рассчитанных данных были составлены ценовые карты районов города с разбивкой по типам недвижимости: новостройки и вторичка. Рассказываем и показываем, сколько стоят квартиры в Москве прямо сейчас.
Карта цен на квартиры в Москве: новостройки
По данным аналитиков, бюджетные предложения о продаже квартир на первичном рынке можно встретить в нескольких округах Москвы.
Троицкий административный округ (ТАО):Новофедоровское поселение — квартира площадью 35 кв. м будет стоить в среднем 5,1 млн руб.
Новомосковский административный округ (НАО):поселения Филимонковское — 6,9 млн руб., Десеновское — 7 млн руб., Московский — 7,5 млн руб., Рязановское — 7,9 млн руб., Внуковское — 8,1 млн руб.
Зеленоградский административный округ (ЗелАО): район Крюково — 7 млн руб.
Северо-восточный административный округ (СВАО): Бибирево — 7,8 млн руб., Лосиноостровский — 7,8 млн руб., Северное Медведково — 8,2 млн руб.
К районам с самой низкой ценой квартир в новостройках в пределах МКАД также относятся:
- Люблино — 8,3 млн руб.
- Южное Медведково — 8,4 млн руб.
- Метрогородок — 8,6 млн руб.
- Алтуфьевский — 8,6 млн руб.
- Гольяново — 8,9 млн руб.
- Текстильщики — 9 млн руб.
- Нижегородский — 9,1 млн руб.
- Дмитровский — 9,4 млн руб.
- Чертаново Южное — 9,7 млн руб.
- Очаково-Матвеевское — 10 млн руб.
А к самым дорогим районам Москвы для покупки квартиры в новостройке относятся Якиманка — 88 млн руб., Тверской — 63,3 млн руб. и Хамовники — 45,8 млн руб.
Карта цен на квартиры в Москве: вторичка
По данным аналитиков, наиболее доступные варианты однушек в Москве на рынке вторичного жилья располагаются в следующих округах столицы.
Троицкий административный округ (ТАО): в Кленовском — 4 млн руб., Роговском — 4,4 млн руб., Новофедоровском — 5,2 млн руб., Щаповском — 5,7 млн руб., Краснопахорском — 5,7 млн руб., Михайлово-Ярцевском — 5,8 млн руб., Вороновском — 5,8 млн руб., Первомайском поселениях — 6,1 млн руб., а также в городском округе Троицк — 6,6 млн руб.
Новомосковский административный округ (НАО):Филимонковское поселение — 6,4 млн руб.
Районы с самой низкой ценой квартир на вторичке в пределах МКАД:
- Бирюлево Западное — 7,2 млн руб.
- Капотня — 7,3 млн руб.
- Выхино‑Жулебино — 7,6 млн руб.
- Ивановское — 7,6 млн руб.
- Бибирево — 7,7 млн руб.
- Бирюлево Восточное — 7,8 млн руб.
- Восточное Дегунино — 7,9 млн руб.
- Братеево — 8 млн руб.
- Печатники — 8,1 млн руб.
- Алтуфьевский — 8,1 млн руб.
Наиболее высокая стоимость — внутри Садового кольца. Из центральных районов Москвы к самым дорогим относятся — Арбат, Хамовники, Якиманка. Однокомнатную квартиру площадью 35 кв. м в них можно купить за 30,1 млн руб., 29,9 млн руб. и 23,5 млн руб. соответственно.
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