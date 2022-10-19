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Карта цен на квартиры в Москве в октябре 2022 года: исследование Домклик

Дата публикации: 19 окт 2022
Карта цен на квартиры в Москве в октябре 2022 года: исследование Домклик
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В октябре 2022 года аналитический центр Домклик изучил объявления о продаже недвижимости в Москве и определил среднюю стоимость стандартной однокомнатной квартиры 35 кв. м. На основе рассчитанных данных были составлены ценовые карты районов города с разбивкой по типам недвижимости: новостройки и вторичка. Рассказываем и показываем, сколько стоят квартиры в Москве прямо сейчас.

Карта цен на квартиры в Москве: новостройки

Карта стоимости стандартной однокомнатной квартиры на первичном
Карта стоимости стандартной однокомнатной квартиры на первичном

По данным аналитиков, бюджетные предложения о продаже квартир на первичном рынке можно встретить в нескольких округах Москвы.

Троицкий административный округ (ТАО):Новофедоровское поселение — квартира площадью 35 кв. м будет стоить в среднем 5,1 млн руб.

Новомосковский административный округ (НАО):поселения Филимонковское — 6,9 млн руб., Десеновское — 7 млн руб., Московский — 7,5 млн руб., Рязановское — 7,9 млн руб., Внуковское — 8,1 млн руб.

Зеленоградский административный округ (ЗелАО): район Крюково — 7 млн руб.

Северо-восточный административный округ (СВАО): Бибирево — 7,8 млн руб., Лосиноостровский — 7,8 млн руб., Северное Медведково — 8,2 млн руб.

К районам с самой низкой ценой квартир в новостройках в пределах МКАД также относятся:

  • Люблино — 8,3 млн руб.
  • Южное Медведково — 8,4 млн руб.
  • Метрогородок — 8,6 млн руб.
  • Алтуфьевский — 8,6 млн руб.
  • Гольяново — 8,9 млн руб.
  • Текстильщики — 9 млн руб.
  • Нижегородский — 9,1 млн руб.
  • Дмитровский — 9,4 млн руб.
  • Чертаново Южное — 9,7 млн руб.
  • Очаково-Матвеевское — 10 млн руб.

А к самым дорогим районам Москвы для покупки квартиры в новостройке относятся Якиманка — 88 млн руб., Тверской — 63,3 млн руб. и Хамовники — 45,8 млн руб.

Карта цен на квартиры в Москве: вторичка

Карта стоимости стандартной однокомнатной квартиры на вторичном
Карта стоимости стандартной однокомнатной квартиры на вторичном

По данным аналитиков, наиболее доступные варианты однушек в Москве на рынке вторичного жилья располагаются в следующих округах столицы.

Троицкий административный округ (ТАО): в Кленовском — 4 млн руб., Роговском — 4,4 млн руб., Новофедоровском — 5,2 млн руб., Щаповском — 5,7 млн руб., Краснопахорском — 5,7 млн руб., Михайлово-Ярцевском — 5,8 млн руб., Вороновском — 5,8 млн руб., Первомайском поселениях — 6,1 млн руб., а также в городском округе Троицк — 6,6 млн руб.

Новомосковский административный округ (НАО):Филимонковское поселение — 6,4 млн руб.

Районы с самой низкой ценой квартир на вторичке в пределах МКАД:

  • Бирюлево Западное — 7,2 млн руб.
  • Капотня — 7,3 млн руб.
  • Выхино‑Жулебино — 7,6 млн руб.
  • Ивановское — 7,6 млн руб.
  • Бибирево — 7,7 млн руб.
  • Бирюлево Восточное — 7,8 млн руб.
  • Восточное Дегунино — 7,9 млн руб.
  • Братеево — 8 млн руб.
  • Печатники — 8,1 млн руб.
  • Алтуфьевский — 8,1 млн руб.

Наиболее высокая стоимость — внутри Садового кольца. Из центральных районов Москвы к самым дорогим относятся — Арбат, Хамовники, Якиманка. Однокомнатную квартиру площадью 35 кв. м в них можно купить за 30,1 млн руб., 29,9 млн руб. и 23,5 млн руб. соответственно.

Выбрать квартиру в Москве и сравнить цены можно на карте ниже ↙️

Новостройки
Москва
Аналитика Домклик
Новости
Изменение цен на недвижимость
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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