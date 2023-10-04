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Самокатчиков обяжут брать страховку

Дата публикации: 04 окт 2023
Самокатчиков обяжут брать страховку

Постоянных пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) обяжут оформлять страховку. Речь, например, идет о курьерах, пишут Известия со ссылкой на предложение депутатов Госдумы.

По данным издания, Центробанк уже одобрил инициативу, рассматривая следующие шаги перед применением меры: ужесточение допуска к электросамокатам, идентификация пользователей и порядок фиксации ДТП.

«Разделяя озабоченность возросшим количеством дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ, отмечаем, что обязательное страхование гражданской ответственности лиц, их эксплуатирующих, представляется действенным инструментом, направленным на защиту прав потерпевших», — говорится в отзыве Банка России парламентариям.

При этом страхование СИМ уже применяется в кикшеринге по стране — оно включено в стоимость поездки. Кроме того, компании, занимающиеся арендой электросамокатов, предлагают клиентам дополнительную страховку.

Кикшеринг — это система краткосрочной аренды электросамокатов по аналогии с каршерингом и велошерингом.

Отследить самокаты таких компаний легко, так как они имеют идентификационные номера в отличие от частных СИМ, регистрация которых необязательна.

Поэтому, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, вопрос идентификации должен стоять на первом месте, а страховка — на втором.

Как отметил разработчик предложения, депутат Госдумы Александр Якубовский, механизм необходимо внедрять поэтапно, начиная с курьеров.

Ранее Домклик писал, что самокатчиков хотят отправить на экзамены по ПДД.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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