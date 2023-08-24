Жизнь рядом с аэропортом: плюсы и минусы
Покупка и строительство жилья вблизи аэропорта — решение довольно спорное, ведь у такого соседства есть и существенные плюсы, и не менее весомые недостатки.
Если коротко, то многое зависит от ваших личных предпочтений, уклада жизни и, конечно, бюджета, который вы закладываете на приобретение недвижимости.
В статье рассмотрим все «прелести» жизни рядом с аэропортом.
Почему люди покупают жильё вблизи аэродромов
Главная причина популярности такой недвижимости — это привлекательная цена. Жильё, расположенное недалеко от аэродрома, обычно стоит на 5–10% дешевле, чем аналогичные объекты, которые находятся подальше от воздушной гавани.
Другие преимущества соседства с аэропортом:
- Хорошая транспортная доступность. Для таких районов характерна развитая инфраструктура — отличные дороги, разнообразие общественного транспорта, удобные развязки.
- Высокая ликвидность жилья. Объекты, расположенные рядом с аэродромом, пользуются спросом как у покупателей, так и у арендаторов. Первые выбирают такое жильё из-за цены, вторые — для краткосрочной аренды.
Близость к аэропорту может быть очень удобной для тех, кто часто путешествует или работает в авиационной отрасли. Это может существенно сократить время на дорогу и облегчить планирование поездок. Кроме того, некоторые люди просто наслаждаются видом взлетающих и приземляющихся самолетов, что делает данный район привлекательным для них.
Риски при покупке жилья рядом с аэропортом
Самый очевидный недостаток — это высокий уровень шума от пролетающих самолётов. Аэродромы обычно работают круглосуточно, поэтому будьте готовы к тому, что ощущение дискомфорта будет сопровождать вас и днем, и ночью. Это может негативно сказаться на качестве жизни и на вашем здоровье.
Так, люди, проживающие рядом с аэропортом, часто жалуются на головные боли, повышение артериального давления, нарушения сердечного ритма.
К минусам соседства с аэропортом также стоит отнести плохую экологию. Причём опасность представляют не столько пролетающие самолёты (сбрасывать топливо над жилыми кварталами запрещается), сколько оживлённое движение автомобилей.
Ещё один риск — возникновение аварийных ситуаций при посадке или взлёте воздушного судна. В случае аварии на аэродроме дома, расположенные вблизи него, могут оказаться под угрозой. К счастью, это редкость.
Имейте в виду, что некоторые аэропорты могут быть расширены или модернизированы в будущем. Это чревато дополнительными рисками для жителей района. Например, расширение аэродрома может привести к увеличению шума и трафика, а также к изменению окружающей инфраструктуры.
В целом, покупка и строительство жилья вблизи аэродромов имеет свои преимущества и риски, и решение должно быть основано на ваших личных предпочтениях и обстоятельствах. Рекомендуется оценить все факторы, прежде чем принять окончательное решение. Возможно, стоит также посетить район в разное время суток, чтобы оценить уровень шума и активности на аэродроме.