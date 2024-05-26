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Садоводам хотят установить сроки для освоения земли

Дата публикации: 26 мая 2024
Садоводам хотят установить сроки для освоения земли

Садоводов и огородников могут обязать начать освоение земельных участков в течение трех лет после покупки. Такой законопроект Росреестра одобрила правительственная комиссия.

Как пишут «Ведомости», под освоением понимается приведение участка в пригодное для использования состояние. Список таких мероприятий и признаков, которые указывают на то, что землю не освоили, подготовят позже.

Предполагается, что поправки вступят в силу 1 марта 2025 года.

Сейчас признаки неосвоения прописаны только для сельхозземель. Это, например, когда минимум на половине участка есть сорняки и самовольные постройки, а также предметы, не связанные с ведением сельского хозяйства, но уже минимум на 20% территории.

Как указал Минюст в отзыве на законопроект, пока неясно, какие признаки может установить правительство, поскольку садовые участки предназначены в том числе и для отдыха граждан.

Читайте также: Как найти и оформить в собственность заброшенный земельный участок

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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