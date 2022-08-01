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С начала года Сбер выдал 111 млрд ипотеки на покупку готовых домов в рамках ИЖС

Дата публикации: 01 авг 2022
С начала года Сбер выдал 111 млрд ипотеки на покупку готовых домов в рамках ИЖС

Аналитики Домклик фиксируют рост выдачи ипотечных кредитов Сбера на готовые дома в рамках индивидуального жилищного строительства. За неполный июль 2022 года выдано столько же займов, сколько за май-июнь вместе взятые.

Так, по данным Домклик, Сбер в июле 2022 года выдал более 6,4 тыс. таких ипотечных кредитов на сумму почти 17 млрд рублей. Для сравнения, в мае выдано 2,2 тыс. кредитов на 5 млрд рублей, в июне — 4,8 тыс. кредитов на 12,3 млрд рублей.

Всего с начала 2022 года выдано 40,3 тыс. ипотечных кредитов на готовые дома в рамках ИЖС на сумму 111 млрд рублей. Из них более 3,5 тысячи кредитов на сумму 14,3 млрд рублей выдано по программам «Семейной ипотеки», «Господдержка» и «Дальневосточной ипотеки» по льготным ставкам. Таким образом, доля госпрограмм на ИЖС по готовому жилью составляет 13% по итогам 7 месяцев этого года.

Аналитики Домклик отмечают, что по объему выдачи ипотеки Сбера на готовые дома в июле 2022 года лидируют Московская область (1,6 млрд рублей), Краснодарский край (1,4 млрд рублей) и Москва (1,2 млрд рублей). Также в первой пятёрке Башкортостан (0,9 млрд рублей) и Татарстан (0,7 млрд рублей).

Рост интереса заёмщиков к ипотечным кредитам в рамках ИЖС, на наш взгляд, связано с несколькими факторам. Во-первых, такие кредиты можно взять с программой господдержки. Во-вторых, наряду с ней, Сбер предлагает собственные привлекательные ипотечные программы. В-третьих, пандемия и связанные с ней ограничения в целом подстегнули желание многих россиян приобрести недвижимость на земельном участке за чертами города. Мы продолжим наши усилия по повышению доступности и гибкости ипотечных программ, понимая важность жилищной сферы и для граждан, и для развития экономики страны в целом.

Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12% №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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