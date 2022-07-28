Рост частного строительства продолжается
Разрыв между вводом массового и индивидуального жилья продолжает увеличиваться — граждане строят все активнее. Более того, в первом полугодии 2022 года население построило на 62% больше частного жилья, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Росстат.
Сколько построено и где
За первые шесть месяцев 2022 года население построило 32,9 млн кв. м жилья, за аналогичный период прошлого года эта цифра остановилась на 20,3 млн кв. м. Рост составил 62%. Среди лидеров по объемам ввода традиционные регионы — Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Татарстан, Башкортостан. По сравнению с прошлым годом пятерка лидеров не изменилась, поменялся лишь порядок — Краснодарский край поднялся с 5-го места на 2-е.
Индивидуальное жилищное строительство на протяжении прошлого года также демонстрировало высокие темпы роста ввода. Доля ИЖС в целом неуклонно растет в последние годы: по итогам 2018 года, например, показатель составлял42,9%, а в 2020-м — 48,4%.
При этом 2021 год стал переломным — по данным Росстата, тогда впервые объем ИЖС превысил многоквартирное (53,8 млн против 49,8 млн кв. м) и вырос на 35% по сравнению с 2020 годом.
С чем связан рост
Участники рынка и эксперты связывают это как с ростом спроса на индивидуальное домостроение и мерами поддержки (сельской ипотекой и распространением других льготных программ на ИЖС), так и с особенностями самой статистики — в объемах ввода также учитываются частные дома, легализованные в рамках «дачной амнистии». Доля «амнистированных» домов в ежемесячном объеме ввода домов ранее оценивалась в среднем в 30%. «Регистрация пошла веселее, когда государство предложило проект газификации, ведь газ подводится только к оформленным строениям», — объясняет пресс-секретарь Ассоциации деревянного домостроения Светлана Глазкина.
Прогноз на будущее
В ближайшие годы прогнозируется взрывной рост объемов ИЖС, убежден исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский: «Мы прогнозируем, что к 2030 году ежегодно будет вводиться около 70 млн кв. м частного жилья». Гендиректор «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков также прогнозирует дальнейшее развитие ИЖС: «С пандемией многие люди сменили характер работы и стали работать удаленно из дома. Более низкая стоимость ИЖС, многообразие планировочных решений, возможность постепенной достройки сделают частные дома все более распространенными».