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Недвижимость
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Чем коттедж отличается от загородного дома

Дата публикации: 11 июн 2023
Чем коттедж отличается от загородного дома
Содержание

Зачастую загородный дом называют коттеджем, считая, что эти два типа недвижимости идентичны. Но на самом деле между этими понятиями есть существенные различия, и не всякий загородный дом можно считать коттеджем. Попробуем разобраться подробнее в этом вопросе. 

Дом и коттедж: определение понятий

Понятие «дом» включает в себя, как жилые, так и нежилые постройки. Это может быть большое строение, предназначенное для постоянного проживания семьи. Такие жилые дома, как правило, располагаются в пригородах или посёлках, реже — в частном секторе в черте города.

Домом называют и небольшой дачный или садовый домик, который имеет статус нежилого помещения. Такие строения обычно используются для садового инструмента или для временного проживания в тёплое время года.

Под словом «коттедж» понимается жилое строение, расположенное на отдельном участке. В классичесском варианте коттедж имеет два этажа — на первом традиционно находятся кухня и гостиная, на втором — одна или две спальни.

Интересно, что изначально английское слово «cottage» обозначало не просто дом, а жильё, которое крупные землевладельцы сдавали своим арендаторам вместе с участками. Сегодня такая недвижимость предназначена для круглогодичного проживания небольшой семьи или для сдачи в аренду.

Чем коттедж отличается от дома? №1

Основные отличия коттеджа от частного дома

Разница между домом и коттеджем прослеживается в таких параметрах:

Количество этажей. Коттедж, как правило, всегда имеет больше одного этажа — как минимум, два, а иногда и все три. Частный дом, напротив, может быть одноэтажным либо полутораэтажным (с мансардой на чердаке).

Площадь. Коттедж от частного дома отличается более внушительными размерами. Площадь последнего редко превышает 100 кв. метров. Коттедж может иметь метраж от 100 до 500 «квадратов». Строения с большей площадью уже будут называться «особняк» или «усадьба». 

Наличие коммуникаций. Загородный дом, в особенности, если он предназначен для сезонного проживания, может быть не подключён к инженерным сетям. К примеру, в таких домах зачастую нет санузла — он располагается на участке в отдельном строении. Коттедж в обязательном порядке должен быть оснащён всеми необходимыми коммуникациями — водопроводом, отполением, электричеством.

Расположение. Частные дома обычно располагаются за пределами города (в посёлках, садовых некоммерческих товариществах, деревнях) либо на его окраине. Коттеджи обычно возводятся в организованных коттеджных посёлках, которые застраиваются одним девелопером.

Требования к обустройству. Земельный участок, на котором расположен коттедж должен быть благоустроен в соответствии с едиными стандартами, действующими в данном коттеджном посёлке. Их утверждает управляющая компания. К примеру, в некоторых коттеджных посёлках на участках нельзя разбивать огород, заводить собак бойцовых пород и держать сельскохозяйственных животных. Для владельцев загородных домов таких ограничений нет.

Чем коттедж отличается от дома? №1

Главное

  • Коттедж — это благоустроенный большой дом, предназначенный для постоянного проживания.
  • Дом — это более широкое понятие. Он может считаться нежилым строением и использоваться для хранения садового инвентаря или сезонного проживания. Наличие коммуникаций, в отличие от коттеджа — это выбор владельца.
  • Коттеджи, как правило, располагаются в закрытых коттеджных посёлках. Они возводятся по типовым проектам и имеют благоустроенную придомовую территорию. Также застройщики таких посёлков заботятся об инфраструктуре — обеспечивают асфальтированный подъезд, возводят рядом магазины, детсткие сады и школы. Загородный частный дом обычно удалён от этих объектов, а подъехать к нему можно только по грунтовой дороге.
  • Ещё одна отличительная черта коттеджа — это большая площадь. Как правило, она превышает 100 кв. метров, поэтому такое строение имеет больше двух этажей. Под домом понимается одноэтажное здание метражом до 100 кв. метров.

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Загородная недвижимость: строительство и покупка
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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