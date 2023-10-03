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С 3 октября начнётся отопительный сезон в Москве

Дата публикации: 03 окт 2023
С 3 октября начнётся отопительный сезон в Москве

Тепло начнут подавать в столичные здания с 3 октября. Подключение к теплоснабжению займёт 5 дней. Об этом заявил Пётр Бирюков, заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Социальные учреждения первыми получат отопление. Затем — жилые дома, офисы, предприятия торговли и промышленности.

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием завтра начинаем перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы. Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно начнем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем — на предприятиях торговли и промышленности», — рассказал заместитель Мэра Москвы.

Отопительный сезон в 2023 году начался позже, чем в предыдущем. Всё благодаря тёплой погоде в сентябре. В прошлом году отопление в соцучреждения начали подавать уже 18 сентября.

«Подача теплоносителя будет осуществляться поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение пяти дней. Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все работы были завершены в установленный срок — до 1 сентября», — добавил Пётр Бирюков.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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