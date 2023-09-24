Что такое плавучие города и для чего они нужны
В этой статье мы углубимся в идею плавучих городов, их потенциальные преимущества, проблемы и прогресс, достигнутый в воплощении этой концепции.
Что такое плавучий город
Плавучий город — это современная технологическая инфраструктура, заточенная на самообеспечении и находящаяся на водном пространстве. Проще говоря, город на воде или же гидрополис. Если приводить примеры из древности, то на ум сразу приходит мифическая Атлантида. Впрочем, создатели подобных экосистем рассчитывают на более благоприятный исход для своих детищ, чем то, что произошло с легендарным островным государством.
Концепция плавучих городов захватила воображение как предпринимателей и архитекторов, так и защитников окружающей среды и глашатаев грядущих глобальных проблем. Еще несколько десятков лет назад об этом писали только фантасты, а сейчас разного рода специалисты работают в едином порыве, чтобы реализовать столь смелую задумку. Рассмотрим, почему эта тема важна.
Глобальные проблемы прибрежных городов
Как известно, в городах у морей и океанов самая дорогая недвижимость в мире. По данным консалтинговой компании NF Group на основе отчета о благосостоянии The Wealth Report 2023, на первом месте в списке по итогам 2022 года — Монако, где на $1 млн долларов можно купить всего 17 кв. м в элитной квартире. На втором — Гонконг с результатом в 21 кв. м. А замыкает тройку лидеров Сочи — здесь за $1 млн можно купить 29 кв. м.
Многие мечтают обзавестись недвижимостью на берегу моря или океана и наслаждаться открывающимися видами. Между тем, половина мегаполисов мира располагаются у воды и почти 2 млрд человек живут на побережьях.
Возможно, им завидуют сейчас, но в будущем это будет под вопросом, поскольку жители прибрежных районов не защищены от опасностей последствий глобального потепления. Исследователи из Межправительственной группы экспертов по изменению климата предупреждают, что опасные природные явления, связанные с морями и океанами, к 2050 году будут случаться ежегодно на многих побережьях. Раньше, уточняют эксперты, такие события происходили раз в столетие.
По данным ООН, океан уже давно принял на себя основную тяжесть человеческой деятельности. Будучи крупнейшим поглотителем углерода на планете, он впитывает избыточное тепло и энергию, высвобождающуюся в результате возрастающих выбросов парниковых газов. Как подсчитали ученые, океан поглощает порядка 90% тепла от растущих выбросов.
Оказываемый эффект постепенно влияет на всю среду, затрагиваемую водными пространствами, включая людей, которые живут на прибрежных территориях.
Глобальное потепление вносит свою лепту в нашу жизнь: по мере нагревания Земли тают ледяные щиты и поднимается уровень воды океанах. Согласно данным Всемирной метеорологической организации, глобальный средний уровень моря, который в период с 2013 по 2021 годы поднимался в среднем на 4,5 миллиметра ежегодно, в 2021 году достиг нового рекордного показателя. При этом за период 1993-2002 уровень моря в среднем повышался на 2,1 миллиметра в год, а в 2003-2012 годах — на 2,9 миллиметра в год.
Такие изменения грозят эрозией береговой линии, увеличением наводнений и загрязнением источников пресной воды. Помимо этого города у береговой линии имеют тенденцию со временем проседать, что повышает относительный местный уровень воды по мере оседания зданий и земли. Антропогенные факторы в частности и климатические изменения в общем таят в себе опасность для многих городов в дельте. Речь идет о Новом Орлеане, Калькутте, Бангкоке, Джакарте и других, что в будущем столкнутся с растущим уровнем соленой воды.
Потребность в плавучих городах
Помимо глобального потепления увеличение численности населения мира (около 7 млрд человек в 2011 году и почти 7,9 млрд — в 2021-м) и возрастающие темпы урбанизации приводят к перенаселенности во многих прибрежных городах. Плавучие города рассматриваются как творческий способ решения этих проблем путем создания новых, устойчивых городских пространств на воде взамен попыткам обороны с помощью волнорезов и дамб.
Поэтому стремление назвать исключительно гигантоманией создание технологического кластера на воде будет ошибочно. Подобные гидрополисы проектируются с оглядкой на автономность, чтобы не повышать зависимость искусственных территорий от суши.
Преимущества плавучих городов
- Устойчивость к изменению климата. Плавучие города спроектированы так, чтобы адаптироваться к повышению уровня моря и наводнениям. Они могут быть оснащены передовыми инженерными решениями, позволяющими противостоять экстремальным погодным явлениям, что делает их более устойчивыми в рамках глобального потепления.
- Зеленая энергетика и экология. Многие концепции таких населенных пунктов включают в себя современные технологические меры, такие как солнечные панели, ветряные турбины и передовые системы управления отходами, снижающие выбросы углекислого газа и воздействие на окружающую среду.
- Расширение городов. Гидрополисы предлагают решение ограничений городского пространства в густонаселенных прибрежных районах. Они обеспечивают людей дополнительной жилой площадью, не претендуя на дорогие участки земли. При этом сами могут расширяться за счет дополнительных модульных конструкций.
- Транспортные инновации. У них есть возможность использовать водные транспортные системы, снижая транспортную нагрузку и в то же время способствуя созданию более эффективной и экологически чистой логистической отрасли.
Проблемы и опасения
Хотя концепция плавучих городов является многообещающей, необходимо устранить некоторые проблемы:
- Инженерная сложность. Строительство и обслуживание плавучих городов требует передовых инженерных знаний для обеспечения их устойчивости, безопасности и функциональности в различных условиях.
- Высокие затраты. Создание плавучих городов — дорогостоящее дело, что затрудняет их реализацию в глобальных масштабах. Инвестиции и финансовое обеспечение остаются серьезными препятствиями.
- Воздействие на окружающую среду. Необходимо тщательно исследовать воздействие строительных работ и содержания этих городов на водные экосистемы, чтобы избежать экологических последствий.
- Правовая сторона вопроса. Создание структур управления и правил для плавучих городов может быть сложной задачей, особенно в международных водах.
Какие бывают плавучие города
Во всем мире было запущено несколько инициатив и проектов по изучению возможностей плавучих городов. Вот некоторые из них:
- OCEANIX Busan
Побережье Южной Кореи, где находится город Пусан, сильно подверждено влиянию повышения уровня воды в океане. И последствия уже чувствуются — с 2010 года по 2020 год Пусан пострадал от наводнений больше, чем любой другой населённый пункт в стране.
Oceanix Busan являет собой один из первых в мире прототипов спроектированного плавучего города с площадью взаимосвязанных районов 6,3 га, на которых смогут проживать 12 тыс. человек. Три платформы с ожидаемым сроком службы 80 лет будут пришвартованы к морскому дну. Внутри таких площадок будет пространство для хранения необходимого: от батарей до систем управления отходами и механического оборудования.
Плавучий город будет напрямую соединяться с Пусаном 80-метровым мостом. Вместо того, чтобы функционировать автономно, он первоначально будет представлять район под полной административной юрисдикцией мэрии города.
При этом гидрополис задумывался как «самоокупаемый», в котором жители могли бы производить себе еду и энергию в замкнутых системах без отходов. Районы планируется спроектировать с коммунальными фермами и различными предприятиями по выращиванию продуктов питания с аквапоникой и компостными садами, а в окружающих водах будут расположены фермы по выращиванию морепродуктов.
Застройщик привлек частные инвестиции для финансирования проекта, стоимость которого составляет в $627 млн или $10 000 за кв. м. Строительство собираются начать в конце 2023 года и закончить к 2030 году.
- Maldives Floating City
В 2010 году правительство Мальдив одобрило строительство плавучего города и островов. Этот национальный план в первую очередь является решением чрезвычайной ситуации, вызванной повышением уровня моря. Мальдивы сотрудничают с архитектурной компанией Waterstudio для создания плавучего города, который разместит 20 000 человек в лагуне недалеко от Мале — столицы государства.
Проект под названием Maldives Floating City состоит из 5000 малоэтажных домов, дрейфующих в лагуне на площади 200 гектаров в Индийском океане. По мере повышения уровня воды будет разрастаться и город, возводящийся на цепочке плавучих сооружений в форме шестиугольника. Искусственные коралловые отмели будут прикреплены к нижней части гидрополиса, чтобы стимулировать естественный рост кораллов.
- Eco Atlantic
В 2014 году китайская строительная компания China Transport Investment Company заказала студии AT Design Office из Великобритании проект плавучих поселений для экологичного расширения территории городов на суше.
Концепт предполагает строительство города из сборных модулей, соединенных подводными тоннелями. Гидрополис будет обеспечиваться сетью электростанций, вырабатывающих энергию из естественных источников — солнца, воды и ветра. Планируется место для фермерских и рыбных хозяйств и комплексов по переработке и утилизации отходов. Eco Atlantic также предусматривает расширение за счет дополнительных модулей.
Кстати говоря, нечто подобное создает и Сбер, только с оговоркой, что инновационная городская среда будет располагаться в Москве. Взгляните на СберСити, городскую среду будущего, своими глазами.
Подводя итог, плавучие города представляют собой инновационный и многообещающий подход к решению проблем урбанизации, изменения климата и ограниченности городского пространства. Несмотря на то, что еще предстоит преодолеть множество технических, финансовых и нормативных препятствий, текущие проекты и эксперименты показывают, что мечта о жизни на воде, возможно, не так уж далека от того, чтобы стать реальностью.
Поскольку наша планета сталкивается с растущими экологическими проблемами, плавучие города могут стать устойчивым и устойчивым решением для будущего городского развития.