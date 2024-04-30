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С 1 мая переводы до 30 млн рублей в месяц между своими счетами будут бесплатными

Дата публикации: 30 апр 2024
С 1 мая переводы до 30 млн рублей в месяц между своими счетами будут бесплатными

С 1 мая 2024 года в РФ вступает в силу закон, по которому гражданин может без комиссии онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц.

Сделать это можно по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП).

Нововведения, сообщают в пресс-службе ЦБ РФ, позволят гражданам переводить свои средства между банками без лишних расходов, и будут способствовать развитию конкуренции и повышению качества банковских продуктов.

Новые правила также снизят операционные риски тех, кто снимал наличные в одном банке, чтобы без комиссии за перевод положить их на свой счет в другом. При этом важно помнить, что в СБП за одну операцию можно перевести максимум 1 млн рублей, но при необходимости можно сделать несколько операций.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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