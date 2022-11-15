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Рынок вторички в Москве растет пятый месяц подряд

Дата публикации: 15 нояб 2022
Рынок вторички в Москве растет пятый месяц подряд
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В Москве наблюдается повышение спроса на жилье: в октябре 2022 года число сделок на вторичном рынке увеличилось по сравнению с сентябрем на 11%. Рост фиксируется уже пятый месяц подряд, сообщили в Росреестре.

Динамика сделок

Управлением Росреестра по Москве в октябре 2022 года зарегистрировано 11 505 договоров купли-продажи жилья. По отношению к сентябрю показатель вырос на 11% — 10 364 договоров купли-продажи. Почти на 60% октябрьские данные превзошли майское число сделок, когда фиксировался минимальный в этом году показатель — 7 219.

«На рынок недвижимости, как и на экономику в целом, в данный период времени оказывает большое влияние целый ряд различных факторов. Но тем не менее мы отмечаем, что <…> сектор вторичного жилья ожидаемо демонстрирует востребованность среди покупателей столичной недвижимости», — комментирует руководитель столичного Управления Росреестра Игорь Майданов.

Начиная с мая количество переходов прав растет, в октябре число сделок увеличилось почти на 60%. Сокращается и разрыв с 2021 годом: если в сентябре разница год к году составляла 29%, то в октябре она уменьшилась до 22,5%.

Всего с начала текущего года проведено 107 778 регистраций договоров на вторичном рынке жилья. Разница с аналогичным периодом 2021 года составила 21,2% — 136 771, показатель уменьшился по отношению к январю-октябрю 2020 года на 3,5% — 111 746.

Подобрать квартиру во вторичке

О чем говорит аналитика Домклик

О росте интереса к вторичке говорят и данные аналитиков Домклик, которыезафиксировали существенное перетекание спроса с первичного рынка на вторичный. Доля сделок на первичном рынке по России в октябре сократилась на 3%, в то время как доля сделок на вторичном рынке увеличилась на 3,4%.

Аналитики объясняют тенденцию двумя ключевыми факторами. Во-первых, число желающих продать квартиру сейчас намного превышает количество тех, кто готов ее купить, поэтому продавцы активнее идут на уступки в пользу высокой скорости сделки. Во-вторых, происходит снижение инвестиционной привлекательности новостроек на фоне оттока части состоятельного населения.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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