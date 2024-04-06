Росстат фиксирует рекорд в строительстве деревянных домов
В России в прошлом году построили 15,6 млн кв. м деревянных домов, это рекордный показатель за всю историю сбора статистики — с 2009 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Согласно статистике, в 2009-м в РФ ввели 7,5 млн «квадратов» такого жилья, в 2010-2018 годах значение находилось в диапазоне 6,7-8,3 млн кв. м. Оно то уменьшалось, то увеличивалось. А с 2019 года число построенных домов из дерева планомерно растет. Например, в 2021 году возвели 10,8 млн «квадратов», в 2022-м — 14,2 млн.
Результаты 2023 года на 9,8% превысили показатели 2022-го и на 44% — 2021-го. Доля деревянного домостроения по итогам прошлого года составила около 14%.
Ранее замглавы Минстроя Сергей Музыченко заявил, что в России через два года могут запустить строительство многоэтажных деревянных домов. Для этого нужно закончить проведение всех необходимых исследований и выпустить нормативные документы.
Тупизм
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