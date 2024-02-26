Россияне взяли свыше 836 тыс. кредитов по «Господдержке» за время действия программы
Росреестр зарегистрировал 836,1 тыс. кредитов с момента запуска программы льготной ипотеки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Речь идет о программе «Господдержка», которая действует с мая 2020 года. С тех пор условия неоднократно менялись. Сейчас ставка по ней — от 8%, срок кредита — до 30 лет, сумма кредита — до 6 млн руб. для всех регионов, первый взнос — от 30,1%.
«Росреестр с начала действия программы льготной ипотеки (май 2020 года) до 1 января 2024 года зарегистрировал 836 175 ипотек», — говорится в сообщении.
Больше всего таких кредитов оформили в Центральном федеральном округе (221,1 тыс.), Приволжском (178,5 тыс.) и Северо-Западном (140,1 тыс.) В топ-5 также вошли Уральский (98,4 тыс.) и Южный (89,6 тыс.) федеральные округа.
Среди регионов и городов федерального значения лидерами по регистрации льготных ипотечных кредитов стали Санкт-Петербург (100,8 тыс.), Москва (71,2 тыс.), Тюменская (41,7 тыс.), Новосибирская (38,9 тыс.) и Воронежская области (35,4 тыс.).