Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

Россияне взяли свыше 836 тыс. кредитов по «Господдержке» за время действия программы

Дата публикации: 26 фев 2024
Россияне взяли свыше 836 тыс. кредитов по «Господдержке» за время действия программы

Росреестр зарегистрировал 836,1 тыс. кредитов с момента запуска программы льготной ипотеки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о программе «Господдержка», которая действует с мая 2020 года. С тех пор условия неоднократно менялись. Сейчас ставка по ней — от 8%, срок кредита — до 30 лет, сумма кредита — до 6 млн руб. для всех регионов, первый взнос — от 30,1%.

«Росреестр с начала действия программы льготной ипотеки (май 2020 года) до 1 января 2024 года зарегистрировал 836 175 ипотек», — говорится в сообщении.

Больше всего таких кредитов оформили в Центральном федеральном округе (221,1 тыс.), Приволжском (178,5 тыс.) и Северо-Западном (140,1 тыс.) В топ-5 также вошли Уральский (98,4 тыс.) и Южный (89,6 тыс.) федеральные округа.

Среди регионов и городов федерального значения лидерами по регистрации льготных ипотечных кредитов стали Санкт-Петербург (100,8 тыс.), Москва (71,2 тыс.), Тюменская (41,7 тыс.), Новосибирская (38,9 тыс.) и Воронежская области (35,4 тыс.).

Читайте также: Господдержка: как получить ипотеку по льготной ставке в СберБанке

Новости
Курс недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
Рекомендуем
Власти РФ подумают над распространением льготной ипотеки на «вторичку»
9K
Сколько раз можно взять льготную ипотеку
120K
Гид по программам господдержки: как оформить ипотеку с низкой ставкой
176K
Что будет с льготной ипотекой в 2024 году
39K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
40
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
889
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал