1 мин
13K
Россияне установили рекорд по досрочному погашению ипотеки
Дата публикации: 18 нояб 2023
Граждане РФ в третьем квартале текущего года досрочно погасили максимальный объем ипотечных кредитов с конца 2020 года — свыше 594 млрд рублей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.
Досрочно погашали ипотеку в третьем квартале года на 6% чаще, чем во втором, а по сравнению с тем же периодом 2022 года разница составила 54%. Отмечается, что в основном долги закрывали за счет собственных (92,3%), а на заемных средств.
Предыдущий максимум закрытых раньше срока кредитов по ипотеке в четвертом квартале 2020 года составил 681,6 млрд рублей.
Читайте также: Досрочное погашение ипотеки Сбербанка: ответы на популярные вопросы
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах