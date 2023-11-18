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Новости
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Россияне установили рекорд по досрочному погашению ипотеки

Дата публикации: 18 нояб 2023
Россияне установили рекорд по досрочному погашению ипотеки

Граждане РФ в третьем квартале текущего года досрочно погасили максимальный объем ипотечных кредитов с конца 2020 года — свыше 594 млрд рублей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Досрочно погашали ипотеку в третьем квартале года на 6% чаще, чем во втором, а по сравнению с тем же периодом 2022 года разница составила 54%. Отмечается, что в основном долги закрывали за счет собственных (92,3%), а на заемных средств.

Предыдущий максимум закрытых раньше срока кредитов по ипотеке в четвертом квартале 2020 года составил 681,6 млрд рублей.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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