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Россияне смогут получать квалифицированные электронные подписи для сделок с жильём за границей

Дата публикации: 07 июн 2023
Россияне смогут получать квалифицированные электронные подписи для сделок с жильём за границей

Россияне, находящиеся за границей, смогут получать квалифицированную электронную подпись на сертифицированном USB-носителе. Это позволит удалённо продавать недвижимость, участвовать в судебных процессах, оформлять кредиты и так далее. Разработкой проекта занимаются Минцифры и Россотрудничество. Планируется, что его запустят до конца 2023 года.

Как пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора «РТ-Проектные технологии» Олега Менжинского, первой страной, где можно будет получить носитель с такой подписью, станет Белоруссия. По информации Минцифры, проект по выдаче российской электронной подписи может появиться в консульских учреждениях России и в других государствах — членах ЕАЭС — Армении, Казахстане, Киргизии.

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Неквалифицированную электронную подпись можно получить на «Госуслугах» при помощи «Госключа» из любой страны. Но для этого понадобится подтверждённая учетная запись. Использовать её можно только на самих «Госуслугах», в нескольких коммерческих сервисах.

Эксперты отмечают, что возможность получения такой подписи за границей позволит россиянам решить целый комплекс вопросов, не возвращаясь в страну.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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