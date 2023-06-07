Россияне смогут получать квалифицированные электронные подписи для сделок с жильём за границей
Россияне, находящиеся за границей, смогут получать квалифицированную электронную подпись на сертифицированном USB-носителе. Это позволит удалённо продавать недвижимость, участвовать в судебных процессах, оформлять кредиты и так далее. Разработкой проекта занимаются Минцифры и Россотрудничество. Планируется, что его запустят до конца 2023 года.
Как пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора «РТ-Проектные технологии» Олега Менжинского, первой страной, где можно будет получить носитель с такой подписью, станет Белоруссия. По информации Минцифры, проект по выдаче российской электронной подписи может появиться в консульских учреждениях России и в других государствах — членах ЕАЭС — Армении, Казахстане, Киргизии.
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Неквалифицированную электронную подпись можно получить на «Госуслугах» при помощи «Госключа» из любой страны. Но для этого понадобится подтверждённая учетная запись. Использовать её можно только на самих «Госуслугах», в нескольких коммерческих сервисах.
Эксперты отмечают, что возможность получения такой подписи за границей позволит россиянам решить целый комплекс вопросов, не возвращаясь в страну.