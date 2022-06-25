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Ипотека
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Как стать самозанятым и взять ипотеку

Дата публикации: 25 июн 2022
Как стать самозанятым и взять ипотеку
Содержание

Рассказываем, как оформить самозанятость и взять ипотеку. И главное — как сделать это просто и без бумажной волокиты.

Кто относится к самозанятым

По федеральному закону 422-ФЗ от 27.11.2018 самозанятые — это «плательщики налога на профессиональный доход».

Говоря простым языком, самозанятые — это люди, которые работают на себя.

Частные репетиторы, дизайнеры, няни, домработницы, фотографы — все, кто зарабатывает деньги собственным трудом без официального трудоустройства в компании. К самозанятым также относятся люди, которые получают доход от сдачи в аренду жилой недвижимости.

Самозанятые и ИП — в чем разница

Понятия самозанятости и ИП очень похожи, в обоих случаях люди работают на себя, платят налоги и сотрудничают с компаниями и физическими лицами. Однако у самозанятых граждан есть отличия от ИП:

  • Самозанятые платят налоги, только когда у них есть доходы
  • Налоговая ставка у самозанятых меньше, чем у ИП: 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с юридическими лицами
  • У самозанятых нет обязательных страховых взносов
  • Самозанятые не могут трудоустраивать наемных работников
  • Самозанятые не сдают никакой отчетности или деклараций в налоговую, только создают чеки за полученную оплату и оплачивают налог
  • Самозанятые могут формировать чеки онлайн (онлайн-касса не нужна)
  • Самозанятые получают бесплатный пакет услуг «Свое дело» от СберБанка

Подходит ли вам самозанятость

  • Ваш доход от самозанятости — не более 2,4 млн рублей в год (ограничений по объему дохода за месяц нет)
  • У вас нет наемных сотрудников
  • Если вы являетесь госслужащим, то налоговый режим самозанятого вы можете применять только если сдаете жилье в аренду
  • Если вы занимаетесь реализацией подакцизных товаров или товаров, подлежащих обязательной маркировке, оказываете услуги по доставке (кроме случаев наличия кассы и выдачи клиенту чека за доставленный товар), работаете на основании агентских договоров или договоров комиссии и поручений, занимаетесь добычей полезных ископаемых или перепродаете товары (кроме товаров собственного производства) — вы не сможете применять этот налоговый режим

Как оформить самозанятость онлайн

Оформить самозанятость можно онлайн без визитов в налоговую или банк в сервисе «Свое дело» в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Для этого: 

1. Откройте СберБанк Онлайн на телефоне

2. Пролистайте вниз до раздела «Сервисы» на главном экране СберБанк Онлайн3. Выберите «Своё дело» и пройдите простую процедуру регистрации4. Или отсканируйте этот QR-код с помощью телефона, чтобы сразу перейти к регистрации

Как стать самозанятым и взять ипотеку №1

Еще один вариант: отправьте сообщение с текстом «САМ» на номер 900. Ссылка на регистрацию в сервисе «Свое дело» будет выслана на ваш телефон. Дополнительные документы и посещение офиса банка при этом не требуются.

Подробная информация о регистрации, новых возможностях для самозанятых, налоговом режиме и ограничениях по его применению, есть на сайте СберБанка.

Как оформить ипотеку самозанятым

Ранее у самозанятых возникала проблема подтверждения доходов при оформлении кредитов, даже при стабильно высоком уровне заработка.

Сейчас они без проблем могут оформить ипотеку СберБанка. Самозанятым доступны ипотечные программы:

Исключения по госпрограммам — индивидуальное жилищное строительство и рефинансирование.

Как самозанятому повысить шансы на получение ипотеки

  • Зарегистрироваться в сервисе «Свое дело» в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на указанную при регистрации карту получать доходы от своих клиентов
  • Если вы также получаете зарплату или пенсию на карту СберБанка, укажите это при подаче заявки
  • Подать заявку на ипотеку вместе с созаемщиком, имеющим стабильный официальный доход и долгий срок трудоустройства в одной компании
  • Повысить шансы на получение ипотеки самозанятым помогут вклад в том же банке, где оформляется кредит, внесение в качестве первоначального взноса большей части занимаемой суммы и хорошая кредитная история

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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