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Россияне рассказали, в каких городах хотели бы купить недвижимость

Дата публикации: 18 авг 2023
Россияне рассказали, в каких городах хотели бы купить недвижимость
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Сервисы Домклик и Работа.ру провели исследование и выяснили, хотели бы россияне приобрести какую-либо недвижимость, в каких городах и почему именно там.

Как проводилось исследование

Исследование проводилось в августе 2023 года. В нем приняли участие 3500 респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

О какой недвижимости мечтают

28% опрошенных россиян мечтают о покупке частного дома и коттеджа. 18% респондентов хотели бы приобрести вторичное жилье, еще столько же — квартиру в новом доме. 26% не хотят покупать недвижимость, так как уже владеют ей. Каждый десятый респондент вообще не планирует иметь собственную недвижимость. 

По данным аналитиков Домклик о выданных ипотечных кредитах, в 2023 году самый востребованный сегмент — готовые квартиры. На их долю приходится около 64,2% всех выдач. Далее идут квартиры в новостройках: доля этого сегмента в общем количестве выдач составляет 24,5%. 

Процент загородного жилья относительно невысок: доля сделок по приобретению дома/участка/коттеджа — 3,3%, а участков под индивидуальное строительство (ИЖС) — 6,2%. Эксперты Домклик отмечают, что спрос на ИЖС в последнее время бурно растет. В Сбербанке ожидают, что по итогам 2023 года общий объём выдач на ИЖС достигнет 300 млрд рублей, что более, чем в 3 раза превысит показатель 2022 года.

В каких городах хотят жить

На первом месте в списке городов для покупки недвижимости — Москва, ее отметили 32% респондентов. 23% опрошенных хотели бы иметь собственное жилье в Санкт-Петербурге. На третьем месте оказался город-курорт Сочи, который выбрали 12% участников опроса. 

Краснодар также попал в рейтинг городов для покупки недвижимости, столицу края отметили 9% участников опроса. По 6% респондентов выбрали Казань и Калининград. 5% опрошенных хотели бы иметь жилье в Нижнем Новгороде, еще столько же — в Ростове-на-Дону. Екатеринбург назвали 4% россиян, а Тюмень — 3%.

Согласно данным аналитиков Домклик, Москва также является наиболее популярной локацией для покупки собственного жилья. По данным о ипотечных сделках, заключенных за 2023 год, столица лидирует по объему выдач (более 256 млрд руб). На втором месте по объему выдач — Санкт-Петербург (141,3 млрд руб), а на третьем — Краснодарский край (140,2 млрд руб). 

Критерии выбора городов

Чаще всего россияне выбирали города, так как сами проживают в них на данный момент — 49%. Среди других популярных причин — развитая инфраструктура — 31% и высокое качество жизни — 29%.

Среди критериев выбора города для покупки недвижимости респонденты также отмечали хороший климат — 26% и историческое или культурное наследие города — 26%, а 21% опрошенных — наличие рабочих мест.

18% — указали на развитые общественные пространства, еще столько же рассказали, что хотели бы приобрести квартиру или дом там, где живут родственники. Для 17% респондентов важна хорошая экологическая ситуация, а для 5% — выгодная стоимость жилья. 

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Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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