Россияне рассказали, сколько потратят на празднование Нового года
Четверть опрошенных россиян заранее откладывает деньги на празднование Нового года, большинство планирует потратить их на подарки близким. Об этом говорится в исследовании СберСтрахования жизни и сервиса Работа.ру.
Как выяснили эксперты, каждый второй из тех, кто копит на эти цели, начинает откладывать за два-три месяца до праздника, каждый третий — с начала декабря, каждый пятый — в течение года.
На что копят россияне
76% респондентов собираются купить на эти деньги подарки родным и друзьям, 53% — накрыть новогодний стол. По 25% опрошенных хотят потратить сбережения на развлечения или подарок для себя.
У 17% в планах посещение ресторанов в январские выходные. 13% граждан на накопленные средства организовывают путешествие, столько же намерены купить праздничную одежду и аксессуары для встречи Нового года.
12% респондентов рассказали, что хотели бы на отложенные деньги купить новогодние украшения, 6% готовятся отдохнуть в спа, 5% пойдут в ресторан в новогоднюю ночь, а 3% собираются арендовать дом или квартиру для празднования.
Сколько планируется потратить на празднование Нового года
Как рассказала управляющий директор Управления методологии и компетенций СберСтрахования жизни Наталья Тарасова, 25% опрошенных планируют потратить на празднование Нового года до 10 тыс. руб., 27% — 10-25 тыс. руб., 22% — 25-50 тыс. руб., 7% — 50-75 тыс. руб., 8% — 75-100 тыс. руб., 11% — свыше 100 тыс. руб.
«Как показывает практика, лучше всего копить к Новому году получается у тех, кто умеет грамотно распоряжаться финансами, к примеру, с помощью накопительного страхования жизни. НСЖ помогает регулярно откладывать определенные суммы на любые цели, например, на крупные подарки родным, образование ребенку, а также обеспечивает страховой защитой здоровья и жизни себя или ребенка», — заявила Наталья Тарасова.
Исследование проводилось в декабре 2023 года. В нем участвовали более 3,6 тыс. жителей российских городов старше 18 лет.