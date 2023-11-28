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Новогодняя аренда жилья в России подорожала на 30%

Дата публикации: 28 нояб 2023
Новогодняя аренда жилья в России подорожала на 30%

Посуточная аренда жилья в России на новогодние праздники за год подорожала до 30%, сообщили в Суточно.ру.

«Сильнее всего из популярных направлений за год средняя цена выросла в Сортавале — на 30%, до 9 729 рублей за сутки. Также сильно увеличилась ставка в Сочи, Адлере и Калининграде — везде на 26% (5 920 рублей за сутки, 4 604 рубля и 4 250 рублей соответственно)», — рассказал ТАСС основатель и генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов.

В сервисе также назвали годовой прирост цен на краткосрочную аренду по другим востребованным направлениям в новогодние праздники. Так, например, в Зеленоградске цены поднялись на 23% — до 5,3 тыс. рублей, в Нижнем Новгороде — на 19%, до 6,4 тыс., в Сириусе — на 18%, до 5,7 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — на 16%, до 5,4 тыс. рублей.

Ближе к Новому году цены, скорее всего, уже не будут расти, прогнозирует Кузнецов, но отмечает, что бронировать жильё на праздники лучше уже сейчас.

Найти и арендовать дом, квартиру, комнату, отель или хостел, а также мини-гостиницы по фиксированной цене на нужный срок — без дополнительных звонков и общения с арендодателями — поможет сервис онлайн-бронирования Домклик и Суточно.ру.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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