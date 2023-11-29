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Сколько стоит снять квартиру в популярных местах для зимнего отдыха

Дата публикации: 29 нояб 2023
Сколько стоит снять квартиру в популярных местах для зимнего отдыха
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Аналитический центр Домклик и эксперты сервиса Суточно.ру оценили топ-10 наиболее востребованных направлений для отдыха этой зимой и определили средние ставки краткосрочной и долгосрочной аренды. Также эксперты выяснили, как стоимость аренды изменилась за последний год.

Долгосрочная аренда

Топ-10 наиболее востребованных направлений зимой 2023-2024 года (данные Суточно.ру, отсортированы по количеству предварительных бронирований на зиму 23/24). Медианная стоимость долгосрочной аренды стандартной квартиры площадью 50 кв.м. Данные витрины Домклик.
Топ-10 наиболее востребованных направлений зимой 2023-2024 года (данные Суточно.ру, отсортированы по количеству предварительных бронирований на зиму 23/24). Медианная стоимость долгосрочной аренды стандартной квартиры площадью 50 кв.м. Данные витрины Домклик.

На графике видно, что в топ-10 наиболее популярных направлений вошли как культурные центры России — Санкт-Петербург, Москва, Казань, так и населенные пункты, известные горнолыжными курортами (например, Шерегеш и Эсто-Садок).

Наименьшая стоимость долгосрочной аренды зафиксирована в Архызе: стандартную квартиру площадью 50 кв.м. можно снять, в среднем, за 17,2 тыс. рублей в месяц. Далее следуют Калининград (27,8 тыс.) и города Приволжского федерального округа — Нижний Новгород (30,6 тыс.) и Казань (34,3 тыс.).

Наиболее дорогим направлением стало село Эсто-Садок (121,8 тыс.), которое входит в состав округа Красной Поляны — популярного горнолыжного курорта Краснодарского края. Второе место занимает Москва (91,7 тыс.). Третью строчку разделили Сочи и Шерегеш (по 50 тыс.).

Санкт-Петербург — лидер по популярности — также вошел в пятерку наиболее дорогих направлений: месячная стоимость аренды обойдется в 47,9 тыс. рублей.  

По данным аналитиков Домклик, во всех населенных пунктах, рассмотренных в исследовании, ставки долгосрочной аренды существенно поднялись за последний год. Наибольший прирост зафиксирован в Кисловодске (+58%), Москве (+30%) и Нижнем Новгороде (+23%).

Эксперты считают, что столь значительное повышение цен объясняется ростом интереса россиян к внутреннему туризму, включая поездки для осмотра исторических достопримечательностей и активного отдыха.

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Краткосрочная аренда

Топ-10 наиболее востребованных направлений зимой 2023-2024 года (данные отсортированы по количеству предварительных бронирований на зиму 23/24). Медианная стоимость краткосрочной аренды зимой 23/24 года, зимой 22/23 года, изменение стоимости за год (%). Данные Суточно.ру.
Топ-10 наиболее востребованных направлений зимой 2023-2024 года (данные отсортированы по количеству предварительных бронирований на зиму 23/24). Медианная стоимость краткосрочной аренды зимой 23/24 года, зимой 22/23 года, изменение стоимости за год (%). Данные Суточно.ру.

По данным Суточно.ру, средняя стоимость посуточной аренды этой зимой в среднем по России составляет 5 500 рублей за сутки. Это на 15% больше, чем было в прошлом году. В среднем туристы арендуют жильё на четверо суток и тратят на него 22 500 рублей. Прошлогодней зимой расходы были меньше на 10% — 20 400 рублей.

Топ направлений по сравнению с прошлым годом не поменялся. В него вошли как крупные туристические города, так и традиционно популярные горнолыжные направления — Шерегеш, Эсто-Садок, Архыз. Также большой популярностью зимой пользуются и другие курорты, например, Домбай и Кировск.

Дороже всего из популярных направлений аренда жилья этой зимой стоит в Архызе — 10 300 рублей за сутки. За год арендная ставка здесь выросла на 23%. Также высокие цены зафиксированы в Эсто-Садоке — 9 700 рублей (+11%) и Шерегеше — 9 400 рублей (+27%). В Нижнем Новгороде аренда в среднем стоит 6 000 рублей (+30%), Москве — 5 500 рублей (+12%), Казани — 5 300 рублей (+18%), Сочи — 5 100 рублей (+11%).

Самая дешёвая аренда из перечисленных направлений оказалась Калининграде — 3 600 рублей (+9%), Санкт-Петербурге — 4 500 рублей (+18%) и Кисловодске — 4 400 рублей (+13%).

В исследовании приведены ранние бронирования, которые были осуществлены до 8 ноября, с заездом зимой. Как правило, это жильё, которое бронируется на Новый год и для отдыха. Поэтому средние ставки за сезон достаточно высокие.

Для командировок и спонтанных поездок жильё, люди, как правило, бронируют накануне, за несколько дней или недель до поездки. Поэтому статистика по прошествию зимы может измениться, средние цены могут стать меньше.

Фото эксперта
Юрий Кузнецов
Основатель, владелец и генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру

Как и что считали аналитики

Основываясь на данных о предстоящем бронировании, эксперты Суточно.ру определили топ-10 наиболее популярных направлений в России для отдыха в зимний сезон 23/24. 

Для выделенных населенных пунктов была рассчитана: 

  • Медианная стоимость долгосрочной аренды стандартной квартиры площадью 50 кв.м (произведение медианной стоимости кв. м. на 50 кв. м.) — на основе данных витрины Домклик. 
  • Медианная стоимость краткосрочной аренды — на основе данных Суточно.ру. 

Кроме того, эксперты оценили динамику изменения арендных ставок за последний год.

Читайте также: Как мы сдали квартиру через сервис Домклик: личный опыт

Аренда недвижимости
Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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