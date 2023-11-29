Сколько стоит снять квартиру в популярных местах для зимнего отдыха
Аналитический центр Домклик и эксперты сервиса Суточно.ру оценили топ-10 наиболее востребованных направлений для отдыха этой зимой и определили средние ставки краткосрочной и долгосрочной аренды. Также эксперты выяснили, как стоимость аренды изменилась за последний год.
Долгосрочная аренда
На графике видно, что в топ-10 наиболее популярных направлений вошли как культурные центры России — Санкт-Петербург, Москва, Казань, так и населенные пункты, известные горнолыжными курортами (например, Шерегеш и Эсто-Садок).
Наименьшая стоимость долгосрочной аренды зафиксирована в Архызе: стандартную квартиру площадью 50 кв.м. можно снять, в среднем, за 17,2 тыс. рублей в месяц. Далее следуют Калининград (27,8 тыс.) и города Приволжского федерального округа — Нижний Новгород (30,6 тыс.) и Казань (34,3 тыс.).
Наиболее дорогим направлением стало село Эсто-Садок (121,8 тыс.), которое входит в состав округа Красной Поляны — популярного горнолыжного курорта Краснодарского края. Второе место занимает Москва (91,7 тыс.). Третью строчку разделили Сочи и Шерегеш (по 50 тыс.).
Санкт-Петербург — лидер по популярности — также вошел в пятерку наиболее дорогих направлений: месячная стоимость аренды обойдется в 47,9 тыс. рублей.
По данным аналитиков Домклик, во всех населенных пунктах, рассмотренных в исследовании, ставки долгосрочной аренды существенно поднялись за последний год. Наибольший прирост зафиксирован в Кисловодске (+58%), Москве (+30%) и Нижнем Новгороде (+23%).
Эксперты считают, что столь значительное повышение цен объясняется ростом интереса россиян к внутреннему туризму, включая поездки для осмотра исторических достопримечательностей и активного отдыха.
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Краткосрочная аренда
По данным Суточно.ру, средняя стоимость посуточной аренды этой зимой в среднем по России составляет 5 500 рублей за сутки. Это на 15% больше, чем было в прошлом году. В среднем туристы арендуют жильё на четверо суток и тратят на него 22 500 рублей. Прошлогодней зимой расходы были меньше на 10% — 20 400 рублей.
Топ направлений по сравнению с прошлым годом не поменялся. В него вошли как крупные туристические города, так и традиционно популярные горнолыжные направления — Шерегеш, Эсто-Садок, Архыз. Также большой популярностью зимой пользуются и другие курорты, например, Домбай и Кировск.
Дороже всего из популярных направлений аренда жилья этой зимой стоит в Архызе — 10 300 рублей за сутки. За год арендная ставка здесь выросла на 23%. Также высокие цены зафиксированы в Эсто-Садоке — 9 700 рублей (+11%) и Шерегеше — 9 400 рублей (+27%). В Нижнем Новгороде аренда в среднем стоит 6 000 рублей (+30%), Москве — 5 500 рублей (+12%), Казани — 5 300 рублей (+18%), Сочи — 5 100 рублей (+11%).
Самая дешёвая аренда из перечисленных направлений оказалась Калининграде — 3 600 рублей (+9%), Санкт-Петербурге — 4 500 рублей (+18%) и Кисловодске — 4 400 рублей (+13%).
В исследовании приведены ранние бронирования, которые были осуществлены до 8 ноября, с заездом зимой. Как правило, это жильё, которое бронируется на Новый год и для отдыха. Поэтому средние ставки за сезон достаточно высокие.
Для командировок и спонтанных поездок жильё, люди, как правило, бронируют накануне, за несколько дней или недель до поездки. Поэтому статистика по прошествию зимы может измениться, средние цены могут стать меньше.
Как и что считали аналитики
Основываясь на данных о предстоящем бронировании, эксперты Суточно.ру определили топ-10 наиболее популярных направлений в России для отдыха в зимний сезон 23/24.
Для выделенных населенных пунктов была рассчитана:
- Медианная стоимость долгосрочной аренды стандартной квартиры площадью 50 кв.м (произведение медианной стоимости кв. м. на 50 кв. м.) — на основе данных витрины Домклик.
- Медианная стоимость краткосрочной аренды — на основе данных Суточно.ру.
Кроме того, эксперты оценили динамику изменения арендных ставок за последний год.