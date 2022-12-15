Как менялся спрос на ипотеку в 2022 году — аналитика Домклик
2022 год выдался непростым для рынка ипотеки и для рынка недвижимости в целом. Рост спроса на ипотечное кредитование в первом квартале сменился резким падением числа сделок во втором. За этим последовало восстановление рынка, и уже в ноябре число выдач приблизилось к показателям 2021 года.
Аналитики Домклик изучили данные Сбера по количеству выданных ипотечных кредитов и выяснили, как менялся спрос на ипотеку в 2022 году. Если коротко — в целом по стране число выдач сократилось на 8% по сравнению с показателями предыдущего года.
В первом полугодии 2022 года происходили значительные колебания покупательской активности на фоне усиления экономической и геополитической напряженности. Так, в феврале–марте наблюдалось стремительное увеличение количества ипотечных сделок в условиях ажиотажного спроса. Прирост числа сделок при этом составлял порядка 25% (по отношению к количеству сделок в феврале–марте 2021 года).
Однако в мае–июне ситуация изменилась на противоположную: более жесткие условия ипотечного кредитования, а также всплеск стоимости квадратного метра привели к резкому падению спроса. Как следствие, с апреля по июнь разрыв в количестве сделок за месяц по отношению к 2021 году составил 66–80%.
В 3 квартале 2022 года шло активное восстановление рынка недвижимости: по сравнению со вторым кварталом количество сделок увеличилось в 2,8 раза, а отставание от показателей 2021 года снизилось до 10%. Этому, безусловно, способствовала нормализация ключевой ставки — в июле ключевая ставка ЦБ снизилась до докризисного уровня в 8%, а также льготные программы и скидки от застройщиков.
Вопреки прогнозам, события конца сентября не вызвали резкого снижения спроса на ипотечное кредитование: за октябрь количество сделок снизилось на 2,4% по отношению к сентябрю, а в ноябре количество сделок практически не изменилось (+0,4% по отношению к октябрю). Мы полагаем, сохранению спроса способствовало множество факторов, среди которых можно выделить сезонное увеличение покупательской активности, а также объявление о возможной отмене программы господдержки и разговоры об ограничении ипотеки с околонулевыми ставками.
Несмотря на то, что в ноябре наблюдается минимальный разрыв по количеству выдач от показателей 2021 года (-8%), нельзя не отметить изменения в распределении выдач по регионам. На графике видно, что в крупнейших мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, количество сделок за год значительно снизилось: на 14% и 18% соответственно. В то время как в большинстве крупных городов-миллионников (из указанных топ-10) произошло увеличение спроса на ипотеку. В среднем, за год месячное количество сделок увеличилось на 5–10%.
Вероятная причина падения спроса в двух крупнейших городах — снижение инвестиционной привлекательности российской недвижимости на фоне оттока части населения.
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.