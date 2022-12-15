Новостройка или вторичка: какую недвижимость выбирали россияне в 2022 году
В 2022 году россияне преимущественно отдавали предпочтение вторичному жилью — с января по ноябрь доля ипотечных сделок с такой недвижимостью находилась в диапазоне от 56 до 77%. К такому выводу пришли аналитики Домклик по итогам исследования рынка ипотеки за 11 месяцев 2022 года.Снижение интереса к вторичке было зафиксировано во втором квартале на фоне высоких ипотечных ставок, а также в ноябре — из-за возможной отмены ипотеки с господдержкой. Максимальные значения доли сделок с вторичным жильём пришлись на октябрь — в этот период число предложений значительно превысило спрос, что привело к появлению выгодных предложений на рынке.
Динамика распределения сделок по типам кредитов за весь годпоказывает, что вторичная недвижимость, несмотря на развитие льготных программ, востребована в большей степени, чем первичное жилье. Минимальные значения доли сделок на вторичном рынке (56–59%) наблюдались во втором квартале на фоне рекордных значений ключевой ставки Центробанка. Однако в 3 квартале после восстановления ставок — с июня по сентябрь — распределение сделок по типам кредитов практически не менялось:
- первичный рынок — 19–20%
- вторичный рынок — около 72–74%
- индивидуальное строительство — 3–4%
События конца сентября привели к заметному перетеканию спроса с рынка первичного жилья на вторичный: доля сделок на первичном рынке по РФ за месяц сократилась на 3%, в то время как доля сделок на вторичном рынке увеличилась на 3,3%.
Такие изменения, прежде всего, связаны с притоком выгодных предложений на вторичном рынке. Число желающих продать квартиру намного превышало количество тех, кто был готов ее купить, поэтому продавцы активнее шли на уступки в пользу высокой скорости сделки.
Можем видеть, что в ноябре наблюдается обратный эффект: доля сделок на первичном рынке вернулась к показателям июня–июля на уровень 21–22%. Аналитики Домклик отмечают, что такой всплеск покупательской активности на первичном рынке — явление краткосрочное, которое, вероятно, вызвано ажиотажем по поводу возможной отмены ипотеки с господдержкой.
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.