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Новостройка или вторичка: какую недвижимость выбирали россияне в 2022 году

Дата публикации: 15 дек 2022
Новостройка или вторичка: какую недвижимость выбирали россияне в 2022 году

В 2022 году россияне преимущественно отдавали предпочтение вторичному жилью — с января по ноябрь доля ипотечных сделок с такой недвижимостью находилась в диапазоне от 56 до 77%. К такому выводу пришли аналитики Домклик по итогам исследования рынка ипотеки за 11 месяцев 2022 года.Снижение интереса к вторичке было зафиксировано во втором квартале на фоне высоких ипотечных ставок, а также в ноябре — из-за возможной отмены ипотеки с господдержкой. Максимальные значения доли сделок с вторичным жильём пришлись на октябрь — в этот период число предложений значительно превысило спрос, что привело к появлению выгодных предложений на рынке.

Динамика распределения ипотеки по типам кредитов (приобретение первичного и вторичного жилья, индивидуальное строительство, остальное: нецелевой кредит под залог недвижимости, рефинансирование, военная ипотека) для всей России за период январь–ноябрь 2022.
Динамика распределения ипотеки по типам кредитов (приобретение первичного и вторичного жилья, индивидуальное строительство, остальное: нецелевой кредит под залог недвижимости, рефинансирование, военная ипотека) для всей России за период январь–ноябрь 2022.

Динамика распределения сделок по типам кредитов за весь годпоказывает, что вторичная недвижимость, несмотря на развитие льготных программ, востребована в большей степени, чем первичное жилье. Минимальные значения доли сделок на вторичном рынке (56–59%) наблюдались во втором квартале на фоне рекордных значений ключевой ставки Центробанка. Однако в 3 квартале после восстановления ставок — с июня по сентябрь — распределение сделок по типам кредитов практически не менялось:

  • первичный рынок — 19–20%
  • вторичный рынок — около 72–74%
  • индивидуальное строительство — 3–4%

События конца сентября привели к заметному перетеканию спроса с рынка первичного жилья на вторичный: доля сделок на первичном рынке по РФ за месяц сократилась на 3%, в то время как доля сделок на вторичном рынке увеличилась на 3,3%.

Такие изменения, прежде всего, связаны с притоком выгодных предложений на вторичном рынке. Число желающих продать квартиру намного превышало количество тех, кто был готов ее купить, поэтому продавцы активнее шли на уступки в пользу высокой скорости сделки.

Можем видеть, что в ноябре наблюдается обратный эффект: доля сделок на первичном рынке вернулась к показателям июня–июля на уровень 21–22%. Аналитики Домклик отмечают, что такой всплеск покупательской активности на первичном рынке — явление краткосрочное, которое, вероятно, вызвано ажиотажем по поводу возможной отмены ипотеки с господдержкой.

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.

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Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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